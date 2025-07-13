Какая лужа может навредить электромобилю

Tesla Model 3 в луже. Фото: reddit.com

Владельцам электромобилей рекомендуется избегать луж определенной глубины. Причина заключается в том, чтобы избежать риска попадания воды в аккумуляторный отсек.

Об этом сообщил NNC.

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По словам генерального менеджера отдела инженерного менеджмента PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Ирвина Тристанто, во время сильных ливней главное избежать попадания воды в аккумуляторное отделение, даже несмотря на то, что конструкция электромобиля прошла испытания на безопасность.

"Аккумулятор находится ниже уровня, которого лучше избегать, так как внутрь может попадать вода. Если есть лужа глубиной от 30 см, не боритесь с ней. Лучше проехать другим путем", — пояснил он.

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Последствия воды в аккумуляторе

Короткое замыкание. Вода может вызвать короткие замыкания между отдельными элементами или электрическими компонентами. Это приводит к внезапному отключению питания, потере функциональности автомобиля и даже к пожару.

Вода может вызвать короткие замыкания между отдельными элементами или электрическими компонентами. Это приводит к внезапному отключению питания, потере функциональности автомобиля и даже к пожару. Перегрев батареи. Короткие замыкания могут вызвать локальный перегрев элементов аккумулятора. Если температура превышает допустимые пределы, это может привести к выделению токсичных газов, разрыву элементов или даже термическому разгону. Термический разгон — это цепная реакция, при которой один перегретый элемент вызывает перегрев соседних, что может привести к быстрому распространению огня по всему аккумуляторному блоку. Тушить такие пожары чрезвычайно сложно.

Короткие замыкания могут вызвать локальный перегрев элементов аккумулятора. Если температура превышает допустимые пределы, это может привести к выделению токсичных газов, разрыву элементов или даже термическому разгону. Термический разгон — это цепная реакция, при которой один перегретый элемент вызывает перегрев соседних, что может привести к быстрому распространению огня по всему аккумуляторному блоку. Тушить такие пожары чрезвычайно сложно. Коррозия электрических компонентов. Коррозия ослабляет электрические соединения, повышает сопротивление в цепях, что приводит к непредсказуемому поведению, снижению эффективности аккумулятора и, в конце концов, к его полному выходу из строя.

Коррозия ослабляет электрические соединения, повышает сопротивление в цепях, что приводит к непредсказуемому поведению, снижению эффективности аккумулятора и, в конце концов, к его полному выходу из строя. Окисление электродов. Электроды внутри батареи чувствительны к влаге. Их окисление ухудшает производительность батареи.

Электроды внутри батареи чувствительны к влаге. Их окисление ухудшает производительность батареи. Опасность поражения. Поврежденный водой аккумулятор представляет риск поражения электрическим током водителя и пассажиров. Также существует повышенный риск пожара, который может возникнуть не сразу, а через некоторое время после происшествия.

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