Электромобиль или гибридный автомобиль: что лучше

АЗС со станцией для зарядки электрокаров. Фото: okko.ua

Электромобили экологичны и экономичны в эксплуатации, но имеют ограниченный запас хода, требуют развитой зарядной инфраструктуры и дороже в приобретении. Гибридные авто сочетают преимущества ДВС и электромотора, обеспечивая экономию топлива и больший запас хода, однако они дороже обычных автомобилей, имеют более сложную конструкцию и дорогое обслуживание.

О плюсах и минусах обоих транспортных средств написал Global Electric.

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Особенности электромобилей

Электромобиль требует меньших затрат на эксплуатацию, хотя бы потому, что его не нужно заправлять традиционным топливом. Однако этот транспорт нужно заряжать, что влияет на дальность хода и наличия специальных станций.

Его основными преимуществами являются:

Тихая работа. Мотор работает почти бесшумно, поэтому езда становится более комфортной.

Мотор работает почти бесшумно, поэтому езда становится более комфортной. Надежность. Имеют меньше движущихся частей, что снижает риск будущих расходов на техническое обслуживание и ремонт.

Имеют меньше движущихся частей, что снижает риск будущих расходов на техническое обслуживание и ремонт. Экономия. Зарядка стоит намного дешевле, особенно если учитывать рост цен на ископаемое топливо.

К недостаткам относят:

Ограниченную дальность хода. Без подзарядки можно в среднем проехать 150-500 км, что затрудняет путешествия на более дальние расстояния.

Без подзарядки можно в среднем проехать 150-500 км, что затрудняет путешествия на более дальние расстояния. Длительное время зарядки. Даже на скоростных станциях придется подождать от 30 минут до нескольких часов.

Даже на скоростных станциях придется подождать от 30 минут до нескольких часов. Количество зарядных станций. При путешествии на большие расстояния, необходимо планировать маршрут, чтобы иметь возможность подзарядить электрокар при необходимости. И не всегда этот маршрут будет самым коротким.

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Особенности гибридных авто

Автомобили сочетают двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Такая комбинация позволяет уменьшать расходы на топливо. Во время торможения выделяется энергия, которая заряжает батарею, что делает гибрид максимально выгодным решением в городских условиях.

Основные преимущества этого вида транспорта:

Запас хода. Сочетание двигателей позволяет ездить на большие расстояния, не переживая за наличие зарядной станции на маршруте.

Сочетание двигателей позволяет ездить на большие расстояния, не переживая за наличие зарядной станции на маршруте. Экономия горючего. В гибриде можно использовать электродвигатель, поэтому потребность в заправке возникает не столь часто.

Недостаток гибридов:

Зависимость от традиционного топлива. Автомобиль нужно заправлять на традиционных АЗС.

Автомобиль нужно заправлять на традиционных АЗС. Сложность конструкции. Это сильно влияет на стоимость обслуживания.

Это сильно влияет на стоимость обслуживания. Ограниченность электрической мощности. Что может повлиять на динамику движения.

Что может повлиять на динамику движения. Меньший выбор моделей. По сравнению с электрокарами или машинами с ДВС.

Что стоит выбрать

Электромобиль подойдет тем, кто ездит на небольшие дистанции, передвигаясь почти всегда в условиях города и имеет доступ к зарядной станции дома или на работе.

Гибрид станет идеальным решением, если нужно ездить на дальние расстояния по таким маршрутам, где просто нет зарядной станции. Благодаря способности переключаться на бензиновый двигатель, гибриды обеспечивают большую автономность даже в отдаленных местах.

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