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Главная Авто Почему водителей тошнит в электромобилях и что с этим делать

Почему водителей тошнит в электромобилях и что с этим делать

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 06:00
Почему водителей может тошнить в электромобилях и как с этим бороться
Водитель за рулем электрокара. Фото: hertz.com

Водители, у которых никогда не было проблем с тошнотой во время путешествий на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, могут испытывать укачивание при управлении электромобилем. Почему оно появляется и как с ним бороться.

Об этом сообщил Moto.

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Ученые из Нагойского университета в Японии считают, что причина неприятностей — рекуперативное торможение. Оно генерирует низкочастотные сигналы движения — микровибрации и нерегулярные задержки. Мозг не может их интерпретировать — отсюда и тошнота.

Бороться с этим явлением сложно, поскольку рекуперативное торможение является важной функцией электромобиля. Оно повышает эффективность системы привода и увеличивает запас хода. Производители не собираются отказываться от него. Но ученые утверждают, что рекуперацию вообще не нужно отменять, ведь человека можно вылечить от тошноты с помощью звука.

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Ученые испытали новое решение, которое заключается в воспроизведении звука частотой 100 Гц в течение минуты. Это уменьшает чувство тошноты у человека, который путешествует в электромобиле. Воздействие звука в течение всего 60 секунд стимулирует отолитовые органы, которые отвечают за выявление ускорения и силы тяжести. Более того, эффект является длительным — улучшает равновесие до двух часов.

Этот механизм уже испытали на людях. Причем, в эксперименте участвовали не только автомобили, но и качели и очки виртуальной реальности.

Сейчас ученые начали сотрудничество с японской машиностроительной корпорацией Denso, специализирующейся на производстве автомобильных компонентов. Компания намерена интегрировать это открытие с информационно-развлекательными системами, используемыми в электромобилях.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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