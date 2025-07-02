Как штрафуют водителя и пассажиров за высунутые руки из окон авто

Рука из окна автомобиля. Фото: freepik.com

Летом в Украине водители часто высовывают руки из окон автомобиля на дороге, а пассажиры — и другие части тела. Но не везде такое поведение считается приемлемым, например, в Австралии за это жестко наказывает полиция.

Какой штраф для водителей и пассажиров, которые высовывают руки или любую другую часть тела из окон автомобиля во время движения.

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Сумма штрафа

Размер взыскания устанавливается в зависимости от штата или территории Австралии:

Новый Южный Уэльс. Около 349 AUD (австралийских долларов — более 9600 грн) и три штрафных балла.

Около 349 AUD (австралийских долларов — более 9600 грн) и три штрафных балла. Виктория. Штраф на месте составляет 185 AUD (более 5000 грн). Если дело передают в суд, штраф может достичь 555 AUD (более 15200 грн) и три штрафных балла.

Штраф на месте составляет 185 AUD (более 5000 грн). Если дело передают в суд, штраф может достичь 555 AUD (более 15200 грн) и три штрафных балла. Квинсленд. Около 268 AUD (более 7300 грн) и три штрафных балла.

Около 268 AUD (более 7300 грн) и три штрафных балла. Южная Австралия. 221 AUD (более 6000 грн), плюс 102 AUD (более 2800) сбор на помощь жертвам преступлений, и три штрафных балла.

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Чем обоснован запрет

Во-первых, если рука или другая часть тела находится за пределами автомобиля, она подвергается значительному риску травм в случае столкновения, внезапного торможения, проезда мимо объектов (например, столбов, деревьев, других транспортных средств) или даже от удара мелкого мусора, летящего с дороги. Были случаи, когда люди теряли конечности в результате таких инцидентов.

Во-вторых, водитель должен иметь полный контроль над автомобилем. Если одна рука выдвинута из окна, он не может должным образом крутить рулем, что снижает способность быстро реагировать на опасные ситуации на дороге.

В-третьих, рука из окна, может быть неправильно интерпретирована другими водителями как ручной сигнал (например, о повороте или замедлении), что может привести к недоразумениям и авариям.

Хотя ручные сигналы являются исключением для этого запрета (например, если не работают указатели поворота), их использование четко регламентируется.

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