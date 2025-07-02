Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какой штраф за высунутые руки из окон авто во время движения

Какой штраф за высунутые руки из окон авто во время движения

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 01:18
Как штрафуют водителя и пассажиров за высунутые руки из окон авто
Рука из окна автомобиля. Фото: freepik.com

Летом в Украине водители часто высовывают руки из окон автомобиля на дороге, а пассажиры — и другие части тела. Но не везде такое поведение считается приемлемым, например, в Австралии за это жестко наказывает полиция.

Какой штраф для водителей и пассажиров, которые высовывают руки или любую другую часть тела из окон автомобиля во время движения.

Реклама
Читайте также:

Сумма штрафа

Размер взыскания устанавливается в зависимости от штата или территории Австралии:

  • Новый Южный Уэльс. Около 349 AUD (австралийских долларов — более 9600 грн) и три штрафных балла.
  • Виктория. Штраф на месте составляет 185 AUD (более 5000 грн). Если дело передают в суд, штраф может достичь 555 AUD (более 15200 грн) и три штрафных балла.
  • Квинсленд. Около 268 AUD (более 7300 грн) и три штрафных балла.
  • Южная Австралия. 221 AUD (более 6000 грн), плюс 102 AUD (более 2800) сбор на помощь жертвам преступлений, и три штрафных балла.

Также читайте:

Какой штраф водителю за отказ от алкотестера

Как водителю не получить штраф за непристегнутый ремень безопасности

Чем обоснован запрет

Во-первых, если рука или другая часть тела находится за пределами автомобиля, она подвергается значительному риску травм в случае столкновения, внезапного торможения, проезда мимо объектов (например, столбов, деревьев, других транспортных средств) или даже от удара мелкого мусора, летящего с дороги. Были случаи, когда люди теряли конечности в результате таких инцидентов.

Во-вторых, водитель должен иметь полный контроль над автомобилем. Если одна рука выдвинута из окна, он не может должным образом крутить рулем, что снижает способность быстро реагировать на опасные ситуации на дороге.

В-третьих, рука из окна, может быть неправильно интерпретирована другими водителями как ручной сигнал (например, о повороте или замедлении), что может привести к недоразумениям и авариям.

Хотя ручные сигналы являются исключением для этого запрета (например, если не работают указатели поворота), их использование четко регламентируется.

Также читайте:

За сколько промилле у водителя не заберут права в Украине

Какой штраф за запасное колесо в Украине

Австралия авто штраф штрафы автомобиль водители руки пассажиры
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации