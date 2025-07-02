Як штрафують водія та пасажирів за висунуті руки з вікон авто

Рука з вікна автомобіля. Фото: freepik.com

Влітку в Україні водії часто висовують руки з вікон автомобіля на дорозі, а пасажири — й інші частини тіла. Але не скрізь така поведінка вважається прийнятною, наприклад, в Австралії за це жорстко карає поліція.

Який штраф для водіїв та пасажирів, які висовують руки або будь-яку іншу частину тіла з вікон автомобіля під час руху.

Реклама

Читайте також:

Сума штрафу

Розмір стягнення встановлюється залежно від штату чи території Австралії:

Новий Південний Уельс. Близько 349 AUD (австралійських доларів — понад 9600 грн) та три штрафні бали.

Близько 349 AUD (австралійських доларів — понад 9600 грн) та три штрафні бали. Вікторія. Штраф на місці становить 185 AUD (понад 5000 грн). Якщо справу передають до суду, штраф може досягти 555 AUD (понад 15200 грн) та три штрафні бали.

Штраф на місці становить 185 AUD (понад 5000 грн). Якщо справу передають до суду, штраф може досягти 555 AUD (понад 15200 грн) та три штрафні бали. Квінсленд. Близько 268 AUD (понад 7300 грн) та три штрафні бали.

Близько 268 AUD (понад 7300 грн) та три штрафні бали. Південна Австралія. 221 AUD (понад 6000 грн), плюс 102 AUD (понад 2800) збір на допомогу жертвам злочинів, та три штрафні бали.

Також читайте:

Який штраф водію за відмову від алкотестера

Як водію не отримати штраф за непристебнутий ремінь безпеки

Чим обґрунтована заборона

По-перше, якщо рука або інша частина тіла знаходиться за межами автомобіля, вона піддається значному ризику травм у разі зіткнення, раптового гальмування, проїзду повз об'єкти (наприклад, стовпи, дерева, інші транспортні засоби) або навіть від удару дрібного сміття, що летить з дороги. Були випадки, коли люди втрачали кінцівки внаслідок таких інцидентів.

По-друге, водій повинен мати повний контроль над автомобілем. Якщо одна рука висунута з вікна, він не може належним чином крутити кермом, що знижує здатність швидко реагувати на небезпечні ситуації на дорозі.

По-третє, рука з вікна, може бути неправильно інтерпретована іншими водіями як ручний сигнал (наприклад, про поворот або уповільнення), що може призвести до непорозумінь та аварій.

Хоча ручні сигнали є винятком для цієї заборони (наприклад, якщо не працюють покажчики повороту), їх використання чітко регламентується.

Також читайте:

За скільки проміле у водія не заберуть права в Україні

Який штраф за запасне колесо в Україні