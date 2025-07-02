Як штрафують водія та пасажирів за висунуті руки з вікон авто

Який штраф за висунуті руки з вікон авто під час руху
Влітку в Україні водії часто висовують руки з вікон автомобіля на дорозі, а пасажири — й інші частини тіла. Але не скрізь така поведінка вважається прийнятною, наприклад, в Австралії за це жорстко карає поліція.
Який штраф для водіїв та пасажирів, які висовують руки або будь-яку іншу частину тіла з вікон автомобіля під час руху.
Сума штрафу
Розмір стягнення встановлюється залежно від штату чи території Австралії:
- Новий Південний Уельс. Близько 349 AUD (австралійських доларів — понад 9600 грн) та три штрафні бали.
- Вікторія. Штраф на місці становить 185 AUD (понад 5000 грн). Якщо справу передають до суду, штраф може досягти 555 AUD (понад 15200 грн) та три штрафні бали.
- Квінсленд. Близько 268 AUD (понад 7300 грн) та три штрафні бали.
- Південна Австралія. 221 AUD (понад 6000 грн), плюс 102 AUD (понад 2800) збір на допомогу жертвам злочинів, та три штрафні бали.
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Чим обґрунтована заборона
По-перше, якщо рука або інша частина тіла знаходиться за межами автомобіля, вона піддається значному ризику травм у разі зіткнення, раптового гальмування, проїзду повз об'єкти (наприклад, стовпи, дерева, інші транспортні засоби) або навіть від удару дрібного сміття, що летить з дороги. Були випадки, коли люди втрачали кінцівки внаслідок таких інцидентів.
По-друге, водій повинен мати повний контроль над автомобілем. Якщо одна рука висунута з вікна, він не може належним чином крутити кермом, що знижує здатність швидко реагувати на небезпечні ситуації на дорозі.
По-третє, рука з вікна, може бути неправильно інтерпретована іншими водіями як ручний сигнал (наприклад, про поворот або уповільнення), що може призвести до непорозумінь та аварій.
Хоча ручні сигнали є винятком для цієї заборони (наприклад, якщо не працюють покажчики повороту), їх використання чітко регламентується.
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