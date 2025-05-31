Скільки проміле у водія не тягнуть на порушення в Україні

Алкоголь за кермом. Фото: freepik.com

У 2025 році в Україні штрафи за керування авто у нетверезому стані залишаються суворими: перше порушення — 17 000 грн та позбавлення прав на один рік, повторне — 34 000 грн та три роки без прав, третє — 51 000 грн, заборона керувати авто на 10 років та адміністративний арешт. Скільки проміле алкоголю дозволено українським водіям за кермом?

Про це повідомили Факти ICTV.

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Який показник проміле допустимий

В Україні керувати транспортним засобом у нетверезому стані заборонено та суворо карається законом. Ступінь алкогольного сп’яніння водія визначається відповідно до Інструкції про порядок виявлення у водіїв ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Концентрація алкоголю в крові до 0,2 проміле вважається допустимою. Усе, що перевищує цей поріг, є ознакою сп’яніння, що тягне за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність (залежно від ситуації та наслідків). Адже навіть мінімальна доза алкоголю може вплинути на швидкість реакції, концентрацію та здатність до прийняття рішень.

Що таке 0,2 проміле

Це мала кількість алкоголю, що відповідає приблизно 10-20 мл чистого спирту в організмі. Для дорослого чоловіка вагою 80 кг 0.2 проміле можуть виникнути після келиха вина або до 50 мл горілки.

Відповідно, щоб безпечно сідати за кермо, можна вжити менше вказаної долі алкоголю. Хоча краще, звичайно, взагалі не пити перед поїздкою.

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