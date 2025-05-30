Як просто посилити світло фар автомобіля

Світло фар авто. Фото: freepik.com

З часом водії помічають, що світло фар автомобіля втратило колишню яскравість. Перед тим, як розвʼязати це питання самотужки потрібно розуміти як технічні аспекти, так й законодавчі норми України, щоб уникнути штрафів та створення небезпечних ситуацій на дорозі.

Ось чотири кроки на шляху до яскравіших автомобільних фар.

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Відновлення фар

Фари з часом мутніють через окиснення пластику та вплив ультрафіолету, що значно знижує ефективність світла. Використовуйте спеціальні набори для відновлення фар. Це найпростіший та часто найефективніший крок.

Якщо фара розбірна, можна спробувати очистити її зсередини від пилу та бруду. Однак це вимагає обережності, щоб не пошкодити відбивач.

Заміна ламп

Стандартні галогенки з часом втрачають яскравість. Заміна їх на нові лампи того ж типу може дати помітне покращення. Багато виробників пропонують галогенні лампи з позначками типу "+30%", "+50%" або навіть "+150%". Вони дають більше світла в межах дозволених норм, але часто мають коротший термін служби.

Законодавчі заборони

В Україні заборонено встановлювати ксенонові лампи, якщо вони не передбачені заводом-виробником автомобіля. Поліція може кваліфікувати такі дії за ч. 2 ст. 122 КУпАП: використання фар з порушенням вимог стандартів (штраф 425 грн). Або за ч. 1 ст. 121 КУпАП: керування ТЗ, переобладнаним з порушенням правил (штраф 340 грн, за повторне порушення — ймовірність позбавлення прав від 3 до 6 місяців).

Світлодіодні (LED) лампи в Україні не забороняється, якщо виробником не вказано чітке дотримання вимог щодо заміни ламп у конкретній моделі автомобіля. Однак, важливо, щоб LED-лампа була правильної конструкції, а джерело світла (LED-чіп) за формою й точкою розташування було максимально ідентичним розмірам та місцем розміщення спіралі галогенової лампи. Неправильно встановлені або відрегульовані LED-фари, що засліплюють інших водіїв, можуть бути підставою для штрафу.

Налаштування електрики

Втрата напруги через окиснені контакти або тонку проводку може значно зменшити яскравість лампи. За необхідності, треба очистити контакти та перевірити запобіжники.

Переконайтеся, що фари добре заземлені. Адже погане заземлення також може призвести до падіння напруги та тьмяного світла.

Регулювання фар

Навіть найяскравіші фари будуть неефективними або навіть небезпечними, якщо вони неправильно відрегульовані. Фара може світити занадто високо (засліплюючи інших) або занадто низько (зменшуючи оглядовість). Регулювання фар можна зробити самостійно за інструкцією або звернутися до СТО.

Раніше експерти пояснили, коли слід вмикати фари автомобіля вдень у місті. Також ми писали, який штраф передбачений за неправильні фари та поворотники.