Как просто усилить свет фар автомобиля

Свет фар авто. Фото: freepik.com

Со временем водители замечают, что свет фар автомобиля потерял былую яркость. Перед тем, как решить этот вопрос самостоятельно нужно понимать как технические аспекты, так и законодательные нормы Украины, чтобы избежать штрафов и создания опасных ситуаций на дороге.

Вот четыре шага на пути к более ярким автомобильным фарам.

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Восстановление фар

Фары со временем мутнеют из-за окисления пластика и воздействия ультрафиолета, что значительно снижает эффективность света. Используйте специальные наборы для восстановления фар. Это самый простой и часто самый эффективный шаг.

Если фара разборная, можно попробовать очистить ее изнутри от пыли и грязи. Однако это требует осторожности, чтобы не повредить отражатель.

Замена ламп

Стандартные галогенки со временем теряют яркость. Замена их на новые лампы того же типа может дать заметное улучшение. Многие производители предлагают галогенные лампы с пометками типа "+30%", "+50%" или даже "+150%". Они дают больше света в пределах разрешенных норм, но часто имеют более короткий срок службы.

Законодательные запреты

В Украине запрещено устанавливать ксеноновые лампы, если они не предусмотрены заводом-изготовителем автомобиля. Полиция может квалифицировать такие действия по ч. 2 ст. 122 КУоАП: использование фар с нарушением требований стандартов (штраф 425 грн). Или по ч. 1 ст. 121 КУоАП: управление ТС, переоборудованным с нарушением правил (штраф 340 грн, за повторное нарушение — вероятность лишения прав от 3 до 6 месяцев).

Светодиодные (LED) лампы в Украине не запрещается, если производителем не указано четкое соблюдение требований по замене ламп в конкретной модели автомобиля. Однако важно, чтобы LED-лампа была правильной конструкции, а источник света (LED-чип) по форме и точке расположения был максимально идентичным размерам и месту размещения спирали галогеновой лампы. Неправильно установленные или отрегулированные LED-фары, ослепляющие других водителей, могут быть основанием для штрафа.

Настройка электричества

Потеря напряжения из-за окисленных контактов или тонкой проводки может значительно уменьшить яркость лампы. При необходимости, надо очистить контакты и проверить предохранители.

Убедитесь, что фары хорошо заземлены. Ведь плохое заземление также может привести к падению напряжения и тусклому свету.

Регулировка фар

Даже самые яркие фары будут неэффективными или даже опасными, если они неправильно отрегулированы. Фара может светить слишком высоко (ослепляя других) или слишком низко (уменьшая обзорность). Регулировку фар можно сделать самостоятельно по инструкции или обратиться в СТО.

Ранее эксперты объяснили, когда следует включать фары автомобиля днем в городе. Также мы писали, какой штраф предусмотрен за неправильные фары и поворотники.