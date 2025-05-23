Когда обязательно включать фары авто в городе даже днем

Автомобиль с включенным светом. Фото: vn.20minut.ua

Согласно Правилам дорожного движения, на всех автомобилях вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар. В городе такое требование не является обязательным, но не все так просто.

Об этом написали Факты ICTV.

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При плохой видимости на дороге из-за тумана, сильного дождя, снегопада или задымленности.

В тоннелях, неважно день на улице или ночь.

При буксировке оба автомобиля должны включить фары.

В режиме движения колонны или спецмероприятий, если участвует полиция или организованные группы.

На маршрутках, движущихся по полосе, предназначенной для движения навстречу общему потоку, и обозначенной знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

На автобусах и микроавтобусах, которые перевозят организованные группы детей.

На тяжеловесном и крупногабаритном транспорте, сельхозтехнике шириной более 2,6 метра, а также на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы.

Когда можно получить штраф

Штраф предусмотрен только за езду без ближнего света фар во время движения в светлое время суток вне населенных пунктов.

Невыполнение этой нормы влечет за собой штраф в размере 510 грн в соответствии с частью 2 статьи 122 КУоАП.

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