Почему перестали делать автомобильные фары из стекла

Современные автомобильные фары. Фото: autoexpress.co.uk

Сегодня автомобильные фары выглядят ярче, чем когда-либо, служат дольше и бывают разных типов. Еще одно важное изменение заключается в том, что вместо стекла они изготовлены из полимерного пластика — поликарбоната.

Об этом написал Slash Gear.

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Почему отказались от стекла

Стекло тяжелое для трансформаций, что мешало автопроизводителям экспериментировать с новыми формами фар, и они были ограничены лишь несколькими конструкциями: овал, круг, квадрат и прямоугольник.

Даже если бы они решили формировать стекло по-другому, это стоило бы гораздо дороже, что могло увеличить и общую стоимость автомобиля.

Еще один недостаток — стеклянные фары легко разбивались, независимо от того, бросил ли хулиган в них камень или дорожный мусор ударил их во время езды.

Лучшей альтернативой стеклу оказался поликарбонат. Во-первых, материалу можно легко придать любую форму. Во-вторых, он в 250 раз прочнее стекла, но весит вдвое меньше.

Недостатки поликарбоната

За короткий промежуток времени вы не заметите никаких проблем с использованием фар, изготовленных из поликарбоната. Однако они реагируют на ультрафиолетовые лучи солнца, что постепенно приводит к их разрушению. Образуется непрозрачное покрытие, которое препятствует прохождению голубого света лампы и фара начинает светить тусклым желтоватым цветом.

В таком случае фару можно восстановить даже самостоятельно. Все, что нужно сделать, это посетить ближайший автомагазин и приобрести комплект для восстановления фар. В качестве альтернативы можно использовать зубную пасту или пищевую соду, чтобы избавиться от окисления.

Как восстановить фару

Протрите фару сухой тканью. Затем нанесите толстый слой реставрационного материала на линзу. Подождите несколько минут, а затем удалите нанесенный материал щеткой. Если окисление не исчезло, придется обратиться на СТО, где специалисты используют современные профессиональные инструменты.

Ранее мы писали, почему хотят запретить светодиодные фары на автомобилях. Также полиция напомнила, какой штраф за неправильные фары и поворотники авто.