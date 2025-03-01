По каким причинам призывают запретить светодиодные фары на авто

Светодиодные фары. Фото: carmagazine.co.uk

Светодиодные фары, которые предлагают улучшенные характеристики ночного автомобильного освещения, стали предметом многих споров в Великобритании. В стране даже начали собирать подписи под петицией с призывами их запретить, указывая на потенциальные риски таких фонарей для водителей.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

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Опасный свет

Светодиодные фары часто считаются "опасно яркими" и противоречат правилам вождения, которые рекомендуют не ослеплять других. Согласно опросу Королевского автомобильного клуба, 89% водителей считают, что некоторые современные фары слишком яркие. А 91% автомобилистов подтверждают, что их хоть раз ослепляли эти фонари, 74% считают, что это происходит регулярно.

Безопасность под угрозой

Согласно опросу, 64% респондентов утверждают, что блики этих фар могут спровоцировать аварии. А 7% автомобилистов предпочитают избегать вождения ночью по этой причине (среди водителей старше 65 лет данный показатель возрастает до 14%). Также отмечается, что внедорожники и кроссоверы с высокими фарами лишь усиливают этот неприятный эффект.

Реакции правительства

В ответ британское правительство проводит независимый анализ под руководством Лаборатории транспортных исследований, который продлится до весны 2025 года. Чтобы разобраться в сути проблемы, ученые используют автомобиль с приборами, способный измерять окружающее освещение и интенсивность фар, чтобы точно определить причины бликов.

Полный запрет светодиодных фонарей маловероятен, ожидается более строгое регулирование их использования. Производителям автомобилей, видимо, придется переосмыслить свои системы, чтобы предложить менее агрессивную альтернативу, таким образом гарантируя комфорт и безопасность для всех.

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