З яких причин закликають заборонити світлодіодні фари на авто

Світлодіодні фари. Фото: carmagazine.co.uk

Світлодіодні фари, які пропонують покращені характеристики нічного автомобільного освітлення, стали предметом багатьох суперечок у Великій Британії. В країні навіть почали збирати підписи під петицією із закликами їх заборонити, вказуючи на потенційні ризики таких ліхтарів для водіїв.

Про це написав Lʼautomobiliste.

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Небезпечне світло

Світлодіодні фари часто вважаються "небезпечно яскравими" та суперечать правилам водіння, які рекомендують не засліплювати інших. Згідно з опитуванням Королівського автомобільного клубу, 89% водіїв вважають, що деякі сучасні фари занадто яскраві. А 91% автомобілістів підтверджують, що їх хоч раз засліплювали ці ліхтарі, 74% вважають, що це відбувається регулярно.

Безпека під загрозою

Згідно з опитуванням, 64% респондентів стверджують, що відблиски цих фар можуть спровокувати аварії. А 7% автомобілістів вважають за краще уникати водіння вночі з цієї причини (серед водіїв старше 65 років даний показник зростає до 14%). Також зазначається, що позашляховики та кросовери з високими фарами лише посилюють цей неприємний ефект.

Реакції уряду

У відповідь британський уряд розпочав незалежний аналіз під керівництвом Лабораторії транспортних досліджень, який триватиме до весни 2025 року. Щоб розібратися в суті проблеми, вчені використовують автомобіль із приладами, здатний вимірювати навколишнє освітлення та інтенсивність фар, щоб точно визначити причини відблисків.

Повна заборона світлодіодних ліхтарів малоймовірна, очікується суворіше регулювання їх використання. Виробникам автомобілів, мабуть, доведеться переосмислити свої системи, щоб запропонувати менш агресивну альтернативу, таким чином гарантуючи комфорт та безпеку для всіх.

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