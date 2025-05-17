Чому припинили робити автомобільні фари зі скла

Сучасні автомобільні фари. Фото: autoexpress.co.uk

Сьогодні автомобільні фари мають яскравіший вигляд, ніж будь-коли, служать довше та бувають різних типів. Ще одна важлива зміна полягає в тому, що замість скла вони виготовлені з полімерного пластику — полікарбонату.

Про це написав Slash Gear.

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Скло важке для трансформацій, що заважало автовиробникам експериментувати з новими формами фар, й вони були обмежені лише кількома конструкціями: овал, коло, квадрат та прямокутник.

Навіть якби вони вирішили формувати скло по-іншому, це коштувало б набагато дорожче, що могло збільшити й загальну вартість автомобіля.

Ще один недолік — скляні фари легко розбивались, незалежно від того, чи хуліган кинув в них камінь, чи дорожнє сміття вдарило їх під час їзди.

Найкращою альтернативою склу виявився полікарбонат. По-перше, матеріалу можна легко надати будь-якої форми. По-друге, він у 250 разів міцніший за скло, але важить вдвічі менше.

Недоліки полікарбонату

За короткий проміжок часу ви не помітите жодних проблем з використанням фар, виготовлених з полікарбонату. Однак вони реагують на ультрафіолетові промені сонця, що поступово призводить до їхнього руйнування. Утворюється непрозоре покриття, яке перешкоджає проходженню блакитного світла лампи й фара починає світить тьмяним жовтуватим кольором.

У такому випадку фару можна відновити навіть самостійно. Все, що потрібно зробити, це відвідати найближчий автомагазин та придбати комплект для відновлення фар. Як альтернативу можна використовувати зубну пасту або харчову соду, щоб позбутися окиснення.

Як відновити фару

Протріть фару сухою тканиною. Потім нанесіть товстий шар реставраційного матеріалу на лінзу. Зачекайте кілька хвилин, а потім видаліть нанесений матеріал щіткою. Якщо окиснення не зникло, доведеться звернутися на СТО, де фахівці використають сучасні професійні інструменти.

Раніше ми писали, чому хочуть заборонити світлодіодні фари на автомобілях. Також поліція нагадала, який штраф за неправильні фари та поворотники авто.