Коли обовʼязково вмикати фари авто в місті навіть вдень

Коли слід вмикати фари автомобіля вдень у місті
Згідно з Правилами дорожнього руху, на всіх автомобілях поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. У місті така вимога не є обов’язковою, але не все так просто.
Про це написали Факти ICTV.
Коли треба вмикати світло у місті вдень
- За поганої видимості на дорозі через туман, сильний дощ, снігопад або задимленість.
- У тунелях, байдуже день на вулиці чи ніч.
- Під час буксирування обидва автомобілі мають увімкнути фари.
- У режимі руху колони або спецзаходів, якщо бере участь поліція або організовані групи.
- На маршрутках, що рухаються смугою, призначеною для руху назустріч загальному потоку, позначеною знаком 5.8 "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".
- На автобусах та мікроавтобусах, які перевозять організовані групи дітей.
- На великоваговому та великогабаритному транспорті, сільгосптехніці шириною понад 2,6 метра, а також на транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі.
Коли можна отримати штраф
Штраф передбачений лише за їзду без ближнього світла фар під час руху у світлу пору доби поза межами населених пунктів.
Невиконання цієї норми тягне за собою штрафу у розмірі 510 грн відповідно до частини 2 статті 122 КУпАП.
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