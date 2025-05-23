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Коли слід вмикати фари автомобіля вдень у місті

Ua en ru
Дата публікації: 23 травня 2025 06:00
Коли обовʼязково вмикати фари авто в місті навіть вдень
Автомобіль з увімкненим світлом. Фото: vn.20minut.ua

Згідно з Правилами дорожнього руху, на всіх автомобілях поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.  У місті така вимога не є обов’язковою, але не все так просто.

Про це написали Факти ICTV.

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Коли треба вмикати світло у місті вдень

  • За поганої видимості на дорозі через туман, сильний дощ, снігопад або задимленість. 
  • У тунелях, байдуже день на вулиці чи ніч.
  • Під час буксирування обидва автомобілі мають увімкнути фари. 
  • У режимі руху колони або спецзаходів, якщо бере участь поліція або організовані групи.
  • На маршрутках, що рухаються смугою, призначеною для руху назустріч загальному потоку, позначеною знаком 5.8 "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".
  • На автобусах та мікроавтобусах, які перевозять організовані групи дітей. 
  • На великоваговому та великогабаритному транспорті, сільгосптехніці шириною понад 2,6 метра, а також на транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі.

Коли можна отримати штраф  

Штраф передбачений лише за їзду без ближнього світла фар під час руху у світлу пору доби поза межами населених пунктів.

Невиконання цієї норми тягне за собою штрафу у розмірі 510 грн відповідно до частини 2 статті 122 КУпАП.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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