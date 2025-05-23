Коли обовʼязково вмикати фари авто в місті навіть вдень

Автомобіль з увімкненим світлом. Фото: vn.20minut.ua

Згідно з Правилами дорожнього руху, на всіх автомобілях поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. У місті така вимога не є обов’язковою, але не все так просто.

Про це написали Факти ICTV.

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За поганої видимості на дорозі через туман, сильний дощ, снігопад або задимленість.

У тунелях, байдуже день на вулиці чи ніч.

Під час буксирування обидва автомобілі мають увімкнути фари.

У режимі руху колони або спецзаходів, якщо бере участь поліція або організовані групи.

На маршрутках, що рухаються смугою, призначеною для руху назустріч загальному потоку, позначеною знаком 5.8 "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів" .

. На автобусах та мікроавтобусах, які перевозять організовані групи дітей.

На великоваговому та великогабаритному транспорті, сільгосптехніці шириною понад 2,6 метра, а також на транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі.

Коли можна отримати штраф

Штраф передбачений лише за їзду без ближнього світла фар під час руху у світлу пору доби поза межами населених пунктів.

Невиконання цієї норми тягне за собою штрафу у розмірі 510 грн відповідно до частини 2 статті 122 КУпАП.

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