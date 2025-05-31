Сколько промилле у водителя не тянут на нарушение в Украине

Алкоголь за рулем. Фото: freepik.com

В 2025 году в Украине штрафы за управление авто в нетрезвом состоянии остаются суровыми: первое нарушение — 17 000 грн и лишение прав на один год, повторное — 34 000 грн и три года без прав, третье — 51 000 грн, запрет управлять авто на 10 лет и административный арест. Сколько промилле алкоголя разрешено украинским водителям за рулем?

Об этом сообщили Факты ICTV.

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Какой показатель промилле допустим

В Украине управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии запрещено и строго наказывается законом. Степень алкогольного опьянения водителя определяется в соответствии с Инструкцией о порядке выявления у водителей признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения, или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

Концентрация алкоголя в крови до 0,2 промилле считается допустимой. Все, что превышает этот порог, является признаком опьянения, что влечет за собой административную или даже уголовную ответственность (в зависимости от ситуации и последствий). Ведь даже минимальная доза алкоголя может повлиять на скорость реакции, концентрацию и способность к принятию решений.

Что такое 0,2 промилле

Это малое количество алкоголя, что соответствует примерно 10-20 мл чистого спирта в организме. Для взрослого мужчины весом 80 кг 0.2 промилле могут возникнуть после бокала вина или до 50 мл водки.

Соответственно, чтобы безопасно садиться за руль, можно употребить меньше указанной доли алкоголя. Хотя лучше, конечно, вообще не пить перед поездкой.

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