Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Ці помилки водія коштуватимуть дуже дорого

Ці помилки водія коштуватимуть дуже дорого

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 01:20
Три помилки водія, які коштують дуже дорого
Італійська вулиця. Фото: evanshalshaw.co
Ключові моменти Нетверезе водіння Мобільний телефон Сезонні шини

Італія є привабливою країною для українських туристів. Але водіння автомобіля на Апеннінському півострові вимагає додаткових знань, адже місцеві правила дорожнього руху мають свою специфіку, ігнорування якої призводить до чималих штрафів.

Про це написав Lʼautomobiliste.

Реклама
Читайте також:

Нетверезе водіння

Нещодавно італійський уряд посилив безпеку дорожнього руху та запровадив суворіші покарання за порушення правил. Штрафи можуть бути досить високими та покликані перешкоджати небезпечній поведінці.

За керуванням у нетверезому стані (дозволено 0,5 проміле) водію загрожує штраф від 573 до 6000 євро, залежно від рівня алкоголю в крові. Також можливе позбавлення прав водійських прав, а в найсерйозніших випадках навіть тюремне ув'язнення. Рецидивісти або особи, спіймані за водінням під діями наркотиків, не отримують жодного потурання від влади.

Мобільний телефон

Просто тримання водієм телефону в руці під час руху коштуватиме дорого: штрафи починаються від 250 євро й можуть сягати 1000 євро. Це порушення також призводить до негайного позбавлення прав. Повторні порушення можуть призвести до штрафу 1500 євро.

Сезонні шини

У період з 15 квітня по 15 жовтня в Італії обовʼязкове обладнання автомобіля літніми шинами. Якщо автомобіль взутий у зимові або всесезонні шини з занадто низьким індексом швидкості, водію загрожує штраф від 422 до 1682 євро.

Раніше ми писали, за скільки проміле у водія не заберуть права в Україні. Також повідомлялося, який штраф передбачений за неправильне користування автомобільним відеореєстратором.

Італія авто штраф штрафи автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації