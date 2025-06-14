Три помилки водія, які коштують дуже дорого

Італійська вулиця. Фото: evanshalshaw.co

Італія є привабливою країною для українських туристів. Але водіння автомобіля на Апеннінському півострові вимагає додаткових знань, адже місцеві правила дорожнього руху мають свою специфіку, ігнорування якої призводить до чималих штрафів.

Про це написав Lʼautomobiliste.

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Нетверезе водіння

Нещодавно італійський уряд посилив безпеку дорожнього руху та запровадив суворіші покарання за порушення правил. Штрафи можуть бути досить високими та покликані перешкоджати небезпечній поведінці.

За керуванням у нетверезому стані (дозволено 0,5 проміле) водію загрожує штраф від 573 до 6000 євро, залежно від рівня алкоголю в крові. Також можливе позбавлення прав водійських прав, а в найсерйозніших випадках навіть тюремне ув'язнення. Рецидивісти або особи, спіймані за водінням під діями наркотиків, не отримують жодного потурання від влади.

Мобільний телефон

Просто тримання водієм телефону в руці під час руху коштуватиме дорого: штрафи починаються від 250 євро й можуть сягати 1000 євро. Це порушення також призводить до негайного позбавлення прав. Повторні порушення можуть призвести до штрафу 1500 євро.

Сезонні шини

У період з 15 квітня по 15 жовтня в Італії обовʼязкове обладнання автомобіля літніми шинами. Якщо автомобіль взутий у зимові або всесезонні шини з занадто низьким індексом швидкості, водію загрожує штраф від 422 до 1682 євро.

Раніше ми писали, за скільки проміле у водія не заберуть права в Україні. Також повідомлялося, який штраф передбачений за неправильне користування автомобільним відеореєстратором.