Три ошибки водителя, которые стоят очень дорого

Итальянская улица. Фото: evanshalshaw.co

Италия является привлекательной страной для украинских туристов. Но вождение автомобиля на Апеннинском полуострове требует дополнительных знаний, ведь местные правила дорожного движения имеют свою специфику, игнорирование которой приводит к немалым штрафам.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

Реклама

Читайте также:

Нетрезвое вождение

Недавно итальянское правительство ужесточило безопасность дорожного движения и ввело более строгие наказания за нарушение правил. Штрафы могут быть достаточно высокими и призваны препятствовать опасному поведению.

За управление в нетрезвом состоянии (разрешено 0,5 промилле) водителю грозит штраф от 573 до 6000 евро, в зависимости от уровня алкоголя в крови. Также возможно лишение водительских прав, а в самых серьезных случаях даже тюремное заключение. Рецидивисты или лица, пойманные за вождением под действием наркотиков, не получают никакого попустительства от властей.

Мобильный телефон

Просто держание водителем телефона в руке во время движения будет стоить дорого: штрафы начинаются от 250 евро и могут достигать 1000 евро. Это нарушение также приводит к немедленному лишению прав. Повторные нарушения могут привести к штрафу 1500 евро.

Сезонные шины

В период с 15 апреля по 15 октября в Италии обязательное оборудование автомобиля летними шинами. Если автомобиль обут в зимние или всесезонные шины со слишком низким индексом скорости, водителю грозит штраф от 422 до 1682 евро.

Ранее мы писали, за сколько промилле у водителя не заберут права в Украине. Также сообщалось, какой штраф предусмотрен за неправильное пользование автомобильным видеорегистратором.