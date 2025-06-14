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Главная Авто Эти ошибки водителя будут стоить очень дорого

Эти ошибки водителя будут стоить очень дорого

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 01:20
Три ошибки водителя, которые стоят очень дорого
Итальянская улица. Фото: evanshalshaw.co
Ключові моменти Нетрезвое вождение Мобильный телефон Сезонные шины

Италия является привлекательной страной для украинских туристов. Но вождение автомобиля на Апеннинском полуострове требует дополнительных знаний, ведь местные правила дорожного движения имеют свою специфику, игнорирование которой приводит к немалым штрафам.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

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Нетрезвое вождение

Недавно итальянское правительство ужесточило безопасность дорожного движения и ввело более строгие наказания за нарушение правил. Штрафы могут быть достаточно высокими и призваны препятствовать опасному поведению.

За управление в нетрезвом состоянии (разрешено 0,5 промилле) водителю грозит штраф от 573 до 6000 евро, в зависимости от уровня алкоголя в крови. Также возможно лишение водительских прав, а в самых серьезных случаях даже тюремное заключение. Рецидивисты или лица, пойманные за вождением под действием наркотиков, не получают никакого попустительства от властей.

Мобильный телефон

Просто держание водителем телефона в руке во время движения будет стоить дорого: штрафы начинаются от 250 евро и могут достигать 1000 евро. Это нарушение также приводит к немедленному лишению прав. Повторные нарушения могут привести к штрафу 1500 евро.

Сезонные шины

В период с 15 апреля по 15 октября в Италии обязательное оборудование автомобиля летними шинами. Если автомобиль обут в зимние или всесезонные шины со слишком низким индексом скорости, водителю грозит штраф от 422 до 1682 евро.

Ранее мы писали, за сколько промилле у водителя не заберут права в Украине. Также сообщалось, какой штраф предусмотрен за неправильное пользование автомобильным видеорегистратором.

Италия авто штраф штрафы автомобиль водители ПДД правила дорожного движения
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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