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Правила дорожного движения и штрафы в Италии — какие нюансы нужно знать украинцам

14 июня 2024 16:55
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Особенности ПДД и самые распространенные штрафы в Италии — памятка для украинцев
Полиция в Италии. Фото: questure.poliziadistato.it
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Италия является популярной страной для украинцев как для работы, так и для отдыха. Местные правила дорожного движения имеют ряд особенностей, о которых нужно знать до того, как поехать в эту страну за рулем.

Об этом сообщил TransferGo.

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Особенности ПДД

  • Полиция Италии придирчиво относится к игнорированию ремней безопасности и телефонным разговорам за рулем.
  • Ближний свет фар, как и в Украине, за пределами населенных пунктов должен быть включен постоянно.
  • Дорожные знаки установлены не прямо, а под углом к нужной улице.
  • В стране очень распространено одностороннее движение — чтобы не попасть впросак, пользуйтесь навигатором.
  • Знак Zona traffico limitato ограничивает движение частного транспорта в исторических центрах городов. На табличке указаны дни и время, когда движение запрещено.
  • Превышение скорости фиксируют тысячи радаров по всей стране, так что штраф за такое нарушение является распространенным явлением.
  • Разрешенное содержание алкоголя в крови водителя — 0,5 промилле.
  • За попытку дать взятку полицейскому — арест.
  • Заплатить штраф, размер которого не превышает 350 евро, можно на месте правонарушения — за это даже предусмотрена скидка.
  • За нарушение ПДД в ночное время сумма штрафа автоматически растет на 30%.

Скоростной режим

  • В пределах населенных пунктах — 50 км/ч;
  • за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;
  • на автомобильной дороге — 110 км/ч;
  • на скоростной автостраде — 130 км/ч.

Самые распространенные штрафы

  • За игнорирование знака Zona traffico limitato — 100 евро.
  • За превышение скорости до 10 км/ч — от 20 до 75 евро.
  • За превышение скорости от 10 до 40 км/ч — до 100 евро.
  • За превышение скорости более 40 км/ч — от 190 до 760 евро.
  • За обгон под запретным знаком или на мосту — 75 до 300 евро.
  • За проезд по зоне ограниченного движения — 100 евро.
  • За нарушение правил парковки — от 19 евро.
  • За содержание алкоголя в крови водителя 0,8 промилле — 2000 евро.
  • За содержание алкоголя в крови водителя 1,5 промилле и выше — 6000 евро и обязательное лишение прав.

Ранее мы писали об особенностях ПДД и популярных штрафах во Франции и Германии.

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