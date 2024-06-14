Особенности ПДД и самые распространенные штрафы в Италии — памятка для украинцев

Полиция в Италии. Фото: questure.poliziadistato.it

Италия является популярной страной для украинцев как для работы, так и для отдыха. Местные правила дорожного движения имеют ряд особенностей, о которых нужно знать до того, как поехать в эту страну за рулем.

Об этом сообщил TransferGo.

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Особенности ПДД

Полиция Италии придирчиво относится к игнорированию ремней безопасности и телефонным разговорам за рулем.

Ближний свет фар, как и в Украине, за пределами населенных пунктов должен быть включен постоянно.

Дорожные знаки установлены не прямо, а под углом к нужной улице.

В стране очень распространено одностороннее движение — чтобы не попасть впросак, пользуйтесь навигатором.

Знак Zona traffico limitato ограничивает движение частного транспорта в исторических центрах городов. На табличке указаны дни и время, когда движение запрещено.

Превышение скорости фиксируют тысячи радаров по всей стране, так что штраф за такое нарушение является распространенным явлением.

Разрешенное содержание алкоголя в крови водителя — 0,5 промилле.

За попытку дать взятку полицейскому — арест.

Заплатить штраф, размер которого не превышает 350 евро, можно на месте правонарушения — за это даже предусмотрена скидка.

За нарушение ПДД в ночное время сумма штрафа автоматически растет на 30%.

Скоростной режим

В пределах населенных пунктах — 50 км/ч;

за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;

на автомобильной дороге — 110 км/ч;

на скоростной автостраде — 130 км/ч.

Самые распространенные штрафы

За игнорирование знака Zona traffico limitato — 100 евро.

За превышение скорости до 10 км/ч — от 20 до 75 евро.

За превышение скорости от 10 до 40 км/ч — до 100 евро.

За превышение скорости более 40 км/ч — от 190 до 760 евро.

За обгон под запретным знаком или на мосту — 75 до 300 евро.

За проезд по зоне ограниченного движения — 100 евро.

За нарушение правил парковки — от 19 евро.

За содержание алкоголя в крови водителя 0,8 промилле — 2000 евро.

За содержание алкоголя в крови водителя 1,5 промилле и выше — 6000 евро и обязательное лишение прав.

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