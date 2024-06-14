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Правила дорожнього руху та штрафи в Італії — які нюанси варто знати українцям

14 червня 2024 16:55
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Особливості ПДР та найпоширеніші штрафи в Італії — довідка для українців
Поліція Італії. Фото: questure.poliziadistato.it
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Італія є популярною країною для українців для як для роботи, так і для відпочинку. Місцеві правила дорожнього руху мають низку особливостей, про які потрібно знати до того, як поїхати в цю країну за кермом.

Про це повідомив TransferGo.

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Особливості ПДР

  • Поліція Італії прискіпливо ставиться до ігнорування ременів безпеки та телефонних розмов за кермом.
  • Ближнє світло фар, як й в Україні, за межами населених пунктів має бути увімкненим постійно.
  • Дорожні знаки встановлені не прямо, а під кутом до потрібної вулиці.
  • В країні дуже поширений односторонній рух — аби не втрапити у халепу, користуйтеся навігатором.
  • Знак Zona traffico limitato обмежує рух приватного транспорту в історичні центри міст. На табличці зазначені дні та час, коли рух заборонено. 
  • Перевищення швидкості фіксують тисячі радарів по всій країні, тож штраф за таке порушення є поширеним явищем.
  • Дозволений вміст алкоголю у крові водія — 0,5 проміле.
  • За спробу дати хабар поліцейському — арешт.
  • Сплатити штраф, розмір якого не перевищує 350 євро, можна на місці правопорушення — за це навіть передбачена знижка.
  • За порушення ПДР у нічний час, сума штрафу автоматично зростає на 30%.

Швидкісний режим

  • У межах населених пунктах — 50 км/год;
  • за межами населених пунктів — 90 км/год;
  • на автомобільній дорозі — 110 км/год;
  • на швидкісній автостраді — 130 км/год.

Найпоширеніші штрафи

  • За ігнорування знаку Zona traffico limitato — 100 євро.
  • За перевищення швидкості до 10 км/год — від 20 до 75 євро.
  • За перевищення швидкості від 10 до 40 км/год — до 100 євро.
  • За перевищення швидкості понад 40 км/год — від 190 до 760 євро.
  • За обгін під забороненим знаком або на мосту — 75 до 300 євро.
  • За проїзд зоною обмеженого руху — 100 євро.
  • За порушення правил паркування — від 19 євро.
  • За вміст алкоголю у крові водія 0,8 проміле — 2000 євро.
  • За вміст алкоголю у крові водія 1,5 проміле та вище — 6000 євро та обов'язкове позбавлення прав.

Раніше ми писали про особливості ПДР та популярні штрафи в Франції та Німеччині.

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