Особливості ПДР та найпоширеніші штрафи в Італії — довідка для українців

Правила дорожнього руху та штрафи в Італії — які нюанси варто знати українцям
14 червня 2024 16:55
Поліція Італії. Фото: questure.poliziadistato.it
Італія є популярною країною для українців для як для роботи, так і для відпочинку. Місцеві правила дорожнього руху мають низку особливостей, про які потрібно знати до того, як поїхати в цю країну за кермом.
Про це повідомив TransferGo.
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Особливості ПДР
- Поліція Італії прискіпливо ставиться до ігнорування ременів безпеки та телефонних розмов за кермом.
- Ближнє світло фар, як й в Україні, за межами населених пунктів має бути увімкненим постійно.
- Дорожні знаки встановлені не прямо, а під кутом до потрібної вулиці.
- В країні дуже поширений односторонній рух — аби не втрапити у халепу, користуйтеся навігатором.
- Знак Zona traffico limitato обмежує рух приватного транспорту в історичні центри міст. На табличці зазначені дні та час, коли рух заборонено.
- Перевищення швидкості фіксують тисячі радарів по всій країні, тож штраф за таке порушення є поширеним явищем.
- Дозволений вміст алкоголю у крові водія — 0,5 проміле.
- За спробу дати хабар поліцейському — арешт.
- Сплатити штраф, розмір якого не перевищує 350 євро, можна на місці правопорушення — за це навіть передбачена знижка.
- За порушення ПДР у нічний час, сума штрафу автоматично зростає на 30%.
Швидкісний режим
- У межах населених пунктах — 50 км/год;
- за межами населених пунктів — 90 км/год;
- на автомобільній дорозі — 110 км/год;
- на швидкісній автостраді — 130 км/год.
Найпоширеніші штрафи
- За ігнорування знаку Zona traffico limitato — 100 євро.
- За перевищення швидкості до 10 км/год — від 20 до 75 євро.
- За перевищення швидкості від 10 до 40 км/год — до 100 євро.
- За перевищення швидкості понад 40 км/год — від 190 до 760 євро.
- За обгін під забороненим знаком або на мосту — 75 до 300 євро.
- За проїзд зоною обмеженого руху — 100 євро.
- За порушення правил паркування — від 19 євро.
- За вміст алкоголю у крові водія 0,8 проміле — 2000 євро.
- За вміст алкоголю у крові водія 1,5 проміле та вище — 6000 євро та обов'язкове позбавлення прав.
Раніше ми писали про особливості ПДР та популярні штрафи в Франції та Німеччині.
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