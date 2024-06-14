Особливості ПДР та найпоширеніші штрафи в Італії — довідка для українців

Поліція Італії. Фото: questure.poliziadistato.it

Італія є популярною країною для українців для як для роботи, так і для відпочинку. Місцеві правила дорожнього руху мають низку особливостей, про які потрібно знати до того, як поїхати в цю країну за кермом.

Про це повідомив TransferGo.

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Особливості ПДР

Поліція Італії прискіпливо ставиться до ігнорування ременів безпеки та телефонних розмов за кермом.

Ближнє світло фар, як й в Україні, за межами населених пунктів має бути увімкненим постійно.

Дорожні знаки встановлені не прямо, а під кутом до потрібної вулиці.

В країні дуже поширений односторонній рух — аби не втрапити у халепу, користуйтеся навігатором.

Знак Zona traffico limitato обмежує рух приватного транспорту в історичні центри міст. На табличці зазначені дні та час, коли рух заборонено.

Перевищення швидкості фіксують тисячі радарів по всій країні, тож штраф за таке порушення є поширеним явищем.

Дозволений вміст алкоголю у крові водія — 0,5 проміле.

За спробу дати хабар поліцейському — арешт.

Сплатити штраф, розмір якого не перевищує 350 євро, можна на місці правопорушення — за це навіть передбачена знижка.

За порушення ПДР у нічний час, сума штрафу автоматично зростає на 30%.

Швидкісний режим

У межах населених пунктах — 50 км/год;

за межами населених пунктів — 90 км/год;

на автомобільній дорозі — 110 км/год;

на швидкісній автостраді — 130 км/год.

Найпоширеніші штрафи

За ігнорування знаку Zona traffico limitato — 100 євро.

За перевищення швидкості до 10 км/год — від 20 до 75 євро.

За перевищення швидкості від 10 до 40 км/год — до 100 євро.

За перевищення швидкості понад 40 км/год — від 190 до 760 євро.

За обгін під забороненим знаком або на мосту — 75 до 300 євро.

За проїзд зоною обмеженого руху — 100 євро.

За порушення правил паркування — від 19 євро.

За вміст алкоголю у крові водія 0,8 проміле — 2000 євро.

За вміст алкоголю у крові водія 1,5 проміле та вище — 6000 євро та обов'язкове позбавлення прав.

Раніше ми писали про особливості ПДР та популярні штрафи в Франції та Німеччині.