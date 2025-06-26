Який штраф водію за відмову від огляду на алкоголь

Водій дує в алкотестер. Фото: УНІАН

В Україні водій має повне право відмовитися від огляду на стан сп'яніння. Але таке рішення автомобіліста тягне за собою адміністративну відповідальність, яка прирівнюється до керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Про це написали Факти ICTV.

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Як проходить процедура

Перевірка відбувається на місці зупинки автомобіля поліцейським з використанням сертифікованих приладів, зокрема Dräger. А у разі відсутності технічних засобів або в спірних ситуаціях огляд може бути проведений лікарем або сільським фельдшером у медичному закладі.

Результати огляду, якщо процедура проведена без порушень, мають силу офіційного доказу. У разі відмови від проходження огляду на стан сп’яніння, співробітник поліції складає відповідний адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП.

Відмова розглядається як доказ правопорушення, але вона не забезпечує наявність медичного підтвердження сп’яніння. Проте цього зазвичай достатньо для винесення рішення в суді не на користь водія.

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Яка відповідальність

Згідно зі статтею 130 КУпАП, керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та реакцію, так само як і передача керування особі, що перебуває в такому стані, є порушенням закону.

До цієї ж категорії належить і відмова водія від проходження огляду на стан сп’яніння.

За це передбачений штраф 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 17 000 грн — з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

— з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік. У разі повторного порушення протягом одного року водієві загрожує штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів — 34 000 грн — з позбавленням права керування терміном на три роки, а також можливе оплатне вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт на строк 10 діб з тими ж супутніми наслідками.

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