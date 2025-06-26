Какой штраф водителю за отказ от осмотра на алкоголь

Водитель дует в алкотестер. Фото: УНИАН

В Украине водитель имеет полное право отказаться от освидетельствования на состояние опьянения. Но такое решение автомобилиста влечет за собой административную ответственность, которая приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения.

Об этом написали Факты ICTV.

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Как проходит процедура

Проверка происходит на месте остановки автомобиля полицейским с использованием сертифицированных приборов, в частности Dräger. А в случае отсутствия технических средств или в спорных ситуациях осмотр может быть проведен врачом или сельским фельдшером в медицинском учреждении.

Результаты осмотра, если процедура проведена без нарушений, имеют силу официального доказательства. В случае отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сотрудник полиции составляет соответствующий административный протокол по ст. 130 КУоАП.

Отказ рассматривается как доказательство правонарушения, но он не обеспечивает наличие медицинского подтверждения опьянения. Однако этого обычно достаточно для вынесения решения в суде не в пользу водителя.

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Какая ответственность

Согласно статье 130 КУоАП, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и реакцию, равно как и передача управления лицу, находящемуся в таком состоянии, является нарушением закона.

К этой же категории относится и отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

За это предусмотрен штраф 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан — 17 000 грн — с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

— с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год. В случае повторного нарушения в течение одного года водителю грозит штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов — 34 000 грн — с лишением права управления сроком на три года, а также возможно возмездное изъятие транспортного средства или административный арест на срок 10 суток с теми же сопутствующими последствиями.

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