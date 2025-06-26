Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какой штраф водителю за отказ от алкотестера

Какой штраф водителю за отказ от алкотестера

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 01:24
Какой штраф водителю за отказ от осмотра на алкоголь
Водитель дует в алкотестер. Фото: УНИАН
Ключові моменти Как проходит процедура Какая ответственность

В Украине водитель имеет полное право отказаться от освидетельствования на состояние опьянения. Но такое решение автомобилиста влечет за собой административную ответственность, которая приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения.

Об этом написали Факты ICTV.

Реклама
Читайте также:

Как проходит процедура

Проверка происходит на месте остановки автомобиля полицейским с использованием сертифицированных приборов, в частности Dräger. А в случае отсутствия технических средств или в спорных ситуациях осмотр может быть проведен врачом или сельским фельдшером в медицинском учреждении.

Результаты осмотра, если процедура проведена без нарушений, имеют силу официального доказательства. В случае отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сотрудник полиции составляет соответствующий административный протокол по ст. 130 КУоАП.

Отказ рассматривается как доказательство правонарушения, но он не обеспечивает наличие медицинского подтверждения опьянения. Однако этого обычно достаточно для вынесения решения в суде не в пользу водителя.

Также читайте:

Какой штраф за запасное колесо в Украине

Штраф для водителей за самое популярное нарушение значительно возрастет

Какая ответственность

Согласно статье 130 КУоАП, управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и реакцию, равно как и передача управления лицу, находящемуся в таком состоянии, является нарушением закона.

К этой же категории относится и отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

  • За это предусмотрен штраф 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан — 17 000 грн — с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.
  • В случае повторного нарушения в течение одного года водителю грозит штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов — 34 000 грн — с лишением права управления сроком на три года, а также возможно возмездное изъятие транспортного средства или административный арест на срок 10 суток с теми же сопутствующими последствиями.

Также читайте:

Какой штраф за автомобильный видеорегистратор в Украине

Как водителю не получить штраф за непристегнутый ремень безопасности

алкоголь полиция авто штраф штрафы автомобиль водитель
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации