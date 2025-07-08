Чому водіїв може нудити в електромобілях та як з цим боротися

Водій за кермом електрокара. Фото: hertz.com

Водії, які ніколи не мали проблем з нудотою під час подорожей на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, можуть відчувати заколисування під час керування електромобілем. Чому воно зʼявляється та як з ним боротися.

Про це повідомив Moto.

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Чому виникає заколисування

Вчені з Нагойського університету в Японії вважають, що причина неприємностей — рекуперативне гальмування. Воно генерує низькочастотні сигнали руху — мікровібрації та нерегулярні затримки. Мозок не може їх інтерпретувати — звідси й нудота.

Боротися з цим явищем складно, позаяк рекуперативне гальмування є важливою функцією електромобіля. Воно підвищує ефективність системи приводу та збільшує запас ходу. Виробники не збираються відмовлятися від нього. Але вчені стверджують, що рекуперацію взагалі не потрібно скасовувати, адже людину можна вилікувати від нудоти за допомогою звуку.

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Як допомогти водієві

Вчені випробували нове рішення, яке полягає у відтворенні звуку частотою 100 Гц протягом хвилини. Це зменшує відчуття нудоти у людини, яка подорожує в електромобілі. Вплив звуку протягом лише 60 секунд стимулює отолітові органи, які відповідають за виявлення прискорення та сили тяжіння. Щобільше, ефект є тривалим — покращує рівновагу до двох годин.

Цей механізм вже випробували на людях. При чому, в експерименті брали участь не лише автомобілі, а й гойдалки та окуляри віртуальної реальності.

Наразі вчені почали співпрацю з японською машинобудівною корпорацією Denso, що спеціалізується на виробництві автомобільних компонентів. Компанія має намір інтегрувати це відкриття з інформаційно-розважальними системами, що використовуються в електромобілях.

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