Який спосіб зменшити нагрівання авто на сонці кращий: експеримент

Авто під прямим сонцем. Фото: driving.co.uk

Салон автомобіля, що стоїть на сонці, легко та швидко нагрівається до таких нестерпних температур, що можна навіть обпектися об темні поверхні інтер’єру. Який зі способів обмежити нагрівання машини ефективніший, експериментальним методом зʼясували фахівці німецького автомобільного клубу ADAC.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Як проводився експеримент

Інженери ADAC виставили шість автомобілів на сонце, кожен з яких був по-різному підготовлений до спеки. Потім вони зафіксували, як змінювалася температура в кожному автомобілі.

Салон машини, який не був захищений від нагрівання жодним чином, досяг температури 53 °C. В екстремальніших умовах авто всередині може нагрітися й до 60 °C.

Згідно з вимірюваннями ADAC, салон автомобіля, що стоїть під південним сонцем, досягає температури, близької до максимальної, вже після 60-70 хвилин. Для прогріву салону до 50 °C потрібно лише пів години. Чорне кермо та приладова панель можуть нагріватися до 70 °C.

Сонячний козирок

Світловідбивальне покриття, розміщене на зовнішній стороні лобового скла автомобіля, виявилося ефективним: салон нагрівався до 45 °C, тобто на 8 °C менше, ніж в авто без захисту.

Брезент-напівгараж

Найефективнішим захистом від нагрівання салону виявився так званий напівгараж — брезент, що закривав усі вікна машини та дах. Температура всередині тестового авто сягнула 43 °C — на 10 °C менше. Недолік рішення — водію незручно самотужки його встановлювати.

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Фольга зсередини

Сонцезахисна фольга під лобовим склом на приладової панелі авто працює гірше зовнішніх аксесуарів. Салон нагрівався до 49 °C. Перевага у тому, що фольгу легко встановити.

Білий рушник

Біла тканина, що покривала приладову панель та кермо, лише трохи зменшила нагрівання салону — до 50 °C. Важлива перевага — поверхня приладової панелі та кермо були значно прохолоднішими, ніж у незахищеному автомобілі.

Тоноване вікно

Тонування лобового скла заборонена законодавством. А затемнені задні та бокові вікна знизили температуру в салоні лише на 2 °C. Одна перевага — поверхні в задній частині автомобіля з тонованими вікнами були на цілих 9 °C холоднішими, ніж в машині без захисту. Це помітна різниця, особливо для дітей-пасажирів.

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