Як захистити автомобіль від активності сонця — сім простих кроків

Авто під яскравим сонцем. Фото: topgear.com.ph

Прямі сонячні промені шкідливі для автомобіля. Щоб захистити машину від негативного впливу спеки існує кілька нескладних для виконання кроків.

Про це написав WikiHow.

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Спричиняють вихід із ладу електроніки авто.

Випалюють лакофарбове покриття машини.

Призводять до тріщин на шкіряній або вініловій оббивці салону.

Підвищують до некомфортної температуру всередині салону.

Крок 1

Малюнок: wikihow.life

Використовуйте сонцезахисну шторку для лобового скла, яка допоможе зменшити сонячні промені. Зазвичай вона легко складається для зберігання за сидінням. Також не завадять шторки заднього та бокових вікон.

Крок 2

Малюнок: wikihow.life

Подбайте про панель приладів. В автомагазинах продаються засоби, які створюють захисний шар для вінілу та шкіри.

Крок 3

Малюнок: wikihow.life

Подумайте про тонування вікон. Звичайно у межах чинного законодавства.

Крок 4

Малюнок: wikihow.life

Шукайте дозволені паркувальні місця в тіні: під деревами, будівлями, накриттями.

Крок 5

Малюнок: wikihow.life

Перевірте акумулятор автомобіля. Надмірне випаровування рідини може скоротити термін служби батареї. Якщо тип акумулятора потребує доливання, додайте дистильовану воду.

Крок 6

Малюнок: wikihow.life

Слідкуйте за рідиною, що охолоджує. У разі потреби її слід поповнювати. Звичайно, не відкривайте кришку радіатора, коли автомобіль ще гарячий — зачекайте принаймні годину після використання машини.

Крок 7

Малюнок: wikihow.life

За можливості, подорожуйте, коли прохолодніше. Спробуйте орієнтуватися на час їзди рано вранці або пізно ввечері.

Раніше ми писали, як правильно мити авто влітку, щоб не пошкодити його лакофарбове покриття. Також розповідали, як можна влітку економити паливо.