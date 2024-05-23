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Сонце руйнує автомобіль — як захистити машину від шкідливих променів

23 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як захистити автомобіль від активності сонця — сім простих кроків
Авто під яскравим сонцем. Фото: topgear.com.ph
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Прямі сонячні промені шкідливі для автомобіля. Щоб захистити машину від негативного впливу спеки існує кілька нескладних для виконання кроків.

Про це написав WikiHow.

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  • Спричиняють вихід із ладу електроніки авто.
  • Випалюють лакофарбове покриття машини.
  • Призводять до тріщин на шкіряній або вініловій оббивці салону.
  • Підвищують до некомфортної температуру всередині салону.

Крок 1

 

Сонце руйнує автомобіль — як захистити машину від шкідливих променів - фото 1
Малюнок: wikihow.life

Використовуйте сонцезахисну шторку для лобового скла, яка допоможе зменшити сонячні промені. Зазвичай вона легко складається для зберігання за сидінням. Також не завадять шторки заднього та бокових вікон.

Крок 2

 

Сонце руйнує автомобіль — як захистити машину від шкідливих променів - фото 2
Малюнок: wikihow.life

Подбайте про панель приладів. В автомагазинах продаються засоби, які створюють захисний шар для вінілу та шкіри.

Крок 3

 

Сонце руйнує автомобіль — як захистити машину від шкідливих променів - фото 3
Малюнок: wikihow.life

Подумайте про тонування вікон. Звичайно у межах чинного законодавства.

Крок 4

 

Сонце руйнує автомобіль — як захистити машину від шкідливих променів - фото 4
Малюнок: wikihow.life

Шукайте дозволені паркувальні місця в тіні: під деревами, будівлями, накриттями.

Крок 5

 

Сонце руйнує автомобіль — як захистити машину від шкідливих променів - фото 5
Малюнок: wikihow.life

Перевірте акумулятор автомобіля. Надмірне випаровування рідини може скоротити термін служби батареї. Якщо тип акумулятора потребує доливання, додайте дистильовану воду.

Крок 6

 

Сонце руйнує автомобіль — як захистити машину від шкідливих променів - фото 6
Малюнок: wikihow.life

Слідкуйте за рідиною, що охолоджує. У разі потреби її слід поповнювати. Звичайно, не відкривайте кришку радіатора, коли автомобіль ще гарячий — зачекайте принаймні годину після використання машини.

Крок 7

 

Сонце руйнує автомобіль — як захистити машину від шкідливих променів - фото 7
Малюнок: wikihow.life

За можливості, подорожуйте, коли прохолодніше. Спробуйте орієнтуватися на час їзди рано вранці або пізно ввечері.

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