Как защитить автомобиль от активности солнца — семь простых шагов

Автомобиль под ярким солнцем. Фото: topgear.com.ph

Прямые солнечные лучи вредны для автомобиля. Чтобы защитить машину от негативного воздействия жары, существует несколько несложных для выполнения шагов.

Об этом пишет WikiHow.

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Выводят из строя электронику авто.

Выжигают лакокрасочное покрытие машины.

Приводят к трещинам на кожаной или виниловой обивке салона.

Повышают до некомфортной температуру внутри салона.

Шаг 1

Рисунок: wikihow.life

Используйте солнцезащитную шторку для лобового стекла, которая поможет снизить солнечные лучи. Обычно она легко складывается для хранения за сиденьем. Также не помешают шторки заднего и боковых окон.

Шаг 2

Рисунок: wikihow.life

Позаботьтесь о панели приборов. В автомагазинах продаются средства, создающие защитный слой для винила и кожи.

Шаг 3

Рисунок: wikihow.life

Подумайте о тонировке окон. Естественно, в рамках действующего законодательства.

Шаг 4

Рисунок: wikihow.life

Ищите разрешенные парковочные места в тени: под деревьями, постройками, накрытиями.

Шаг 5

Рисунок: wikihow.life

Проверьте аккумулятор автомобиля. Чрезмерное испарение жидкости может сократить срок службы батареи. Если тип аккумулятора нуждается в доливке, добавьте дистиллированную воду.

Шаг 6

Рисунок: wikihow.life

Следите за охлаждающей жидкостью. При необходимости ее следует пополнять. Конечно, не открывайте крышку радиатора, когда автомобиль еще горячий — подождите, по крайней мере, час после использования машины.

Шаг 7

Рисунок: wikihow.life

По возможности, путешествуйте, когда прохладнее. Попытайтесь ориентироваться на время езды рано утром или поздно вечером.

Ранее мы писали, как правильно мыть авто летом, чтобы не повредить его лакокрасочное покрытие. Также рассказывали, как летом можно экономить топливо.