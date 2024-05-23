Как защитить автомобиль от активности солнца — семь простых шагов

Солнце разрушает автомобиль — как защитить машину от вредных лучей
Прямые солнечные лучи вредны для автомобиля. Чтобы защитить машину от негативного воздействия жары, существует несколько несложных для выполнения шагов.
Об этом пишет WikiHow.
Чем вредны прямые лучи солнца
- Выводят из строя электронику авто.
- Выжигают лакокрасочное покрытие машины.
- Приводят к трещинам на кожаной или виниловой обивке салона.
- Повышают до некомфортной температуру внутри салона.
Шаг 1
Используйте солнцезащитную шторку для лобового стекла, которая поможет снизить солнечные лучи. Обычно она легко складывается для хранения за сиденьем. Также не помешают шторки заднего и боковых окон.
Шаг 2
Позаботьтесь о панели приборов. В автомагазинах продаются средства, создающие защитный слой для винила и кожи.
Шаг 3
Подумайте о тонировке окон. Естественно, в рамках действующего законодательства.
Шаг 4
Ищите разрешенные парковочные места в тени: под деревьями, постройками, накрытиями.
Шаг 5
Проверьте аккумулятор автомобиля. Чрезмерное испарение жидкости может сократить срок службы батареи. Если тип аккумулятора нуждается в доливке, добавьте дистиллированную воду.
Шаг 6
Следите за охлаждающей жидкостью. При необходимости ее следует пополнять. Конечно, не открывайте крышку радиатора, когда автомобиль еще горячий — подождите, по крайней мере, час после использования машины.
Шаг 7
По возможности, путешествуйте, когда прохладнее. Попытайтесь ориентироваться на время езды рано утром или поздно вечером.
Ранее мы писали, как правильно мыть авто летом, чтобы не повредить его лакокрасочное покрытие. Также рассказывали, как летом можно экономить топливо.
Читайте Новини.LIVE!