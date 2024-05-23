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Солнце разрушает автомобиль — как защитить машину от вредных лучей

23 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как защитить автомобиль от активности солнца — семь простых шагов
Автомобиль под ярким солнцем. Фото: topgear.com.ph
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Прямые солнечные лучи вредны для автомобиля. Чтобы защитить машину от негативного воздействия жары, существует несколько несложных для выполнения шагов.

Об этом пишет WikiHow.

Читайте также:

Чем вредны прямые лучи солнца

  • Выводят из строя электронику авто.
  • Выжигают лакокрасочное покрытие машины.
  • Приводят к трещинам на кожаной или виниловой обивке салона.
  • Повышают до некомфортной температуру внутри салона.

Шаг 1

 

Солнце разрушает автомобиль - как защитить машину от вредных лучей - фото 1
Рисунок: wikihow.life

Используйте солнцезащитную шторку для лобового стекла, которая поможет снизить солнечные лучи. Обычно она легко складывается для хранения за сиденьем. Также не помешают шторки заднего и боковых окон.

Шаг 2

 

Солнце разрушает автомобиль - как защитить машину от вредных лучей - фото 2
Рисунок: wikihow.life

Позаботьтесь о панели приборов. В автомагазинах продаются средства, создающие защитный слой для винила и кожи.

Шаг 3

 

Солнце разрушает автомобиль - как защитить машину от вредных лучей - фото 3
Рисунок: wikihow.life

Подумайте о тонировке окон. Естественно, в рамках действующего законодательства.

Шаг 4

 

Солнце разрушает автомобиль - как защитить машину от вредных лучей - фото 4
Рисунок: wikihow.life

Ищите разрешенные парковочные места в тени: под деревьями, постройками, накрытиями.

Шаг 5

 

Солнце разрушает автомобиль - как защитить машину от вредных лучей - фото 5
Рисунок: wikihow.life

Проверьте аккумулятор автомобиля. Чрезмерное испарение жидкости может сократить срок службы батареи. Если тип аккумулятора нуждается в доливке, добавьте дистиллированную воду.

Шаг 6

 

Солнце разрушает автомобиль - как защитить машину от вредных лучей - фото 6
Рисунок: wikihow.life

Следите за охлаждающей жидкостью. При необходимости ее следует пополнять. Конечно, не открывайте крышку радиатора, когда автомобиль еще горячий — подождите, по крайней мере, час после использования машины.

Шаг 7

 

Солнце разрушает автомобиль - как защитить машину от вредных лучей - фото 7
Рисунок: wikihow.life

По возможности, путешествуйте, когда прохладнее. Попытайтесь ориентироваться на время езды рано утром или поздно вечером.

Ранее мы писали, как правильно мыть авто летом, чтобы не повредить его лакокрасочное покрытие. Также рассказывали, как летом можно экономить топливо.

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