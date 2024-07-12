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Зона ризику — водіїв попередили про шість елементів авто, чутливих до спеки

12 липня 2024 12:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Водіїв попередили про наслідки спеки для кількох критичних елементів авто
Автомобілі в літню спеку. Фото: GoMechanic
Святослав Мотюженко - Редактор

Екстремальна спека в Україні погано впливає на автомобілі, особливо вживані. Тому щоб запобігти негативним наслідкам активного сонця потрібно частіше та прискіпливіше оглядати деякі місця в машині.

Про це написав РБК-Україна.

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Акумулятор

Батарея погано почувається за високої температури повітря. І якщо вам важко щотижня контролювати рівень електроліту в її банках, то принаймні щоранку потрібно замірювати напругу на клемах акумулятора. Має бути не менше як 12,6 - 12,5 В.

Антифриз

Під капотом деталі нагріваються на сонці найсильніше, тому в системі охолодження автомобіля можуть з'явитися нещільності, через які витикає охолоджувальна рідина. Тому варто регулярно перевіряти рівень антифризу та відновлювати його у разі потреби. Також потрібно усунути причини потічок.

Гальма

Влітку авто залишиться без гальм, якщо гальмівна рідина не замінювалася понад три роки та встигла набрати багато вологи, котра знижує температуру кипіння. Тому стару рідину краще замінити.

Кондиціонер

Якщо після включення кондиціонера він почне сичати — це ознака того, що в системі впав рівень фреону. На жаль, цю проблему розв'яжуть лише в СТО, де є обладнання для діагностики кліматичної установки.

Радіатори

Варто періодично оглядати радіатори, розташовані під капотом. Якщо теплообмінники забиті пухом та іншим брудом, то двигун, автоматична коробка передач та кондиціонер будуть перегріватися. Також не залишайте поза увагою простір між радіаторами — він також може засмітитися.

Шини

Шини нагріваються сильніше при їзді по розпеченому асфальту. Щоб покришки не перегрівалися, потрібно підтримувати регламентний тиск у колесах. Вимірювати тиск у шинах потрібно, коли вони кілька годин провели в тіні.

Раніше експерти пояснили, коли потрібно вимикати кондиціонер в авто після зупинки. Також ми писали про три речі які небезпечно залишати в автомобілі влітку.

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