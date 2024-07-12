Водителей предупредили о последствиях жары для нескольких критических элементов авто

Автомобили в летнюю жару. Фото: GoMechanic

Экстремальная жара в Украине плохо влияет на автомобили, особенно подержанные. Поэтому, чтобы предотвратить негативные последствия активного солнца, нужно чаще и более тщательно осматривать некоторые места в машине.

Об этом написал РБК-Украина.

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Аккумулятор

Батарея плохо чувствует себя при высокой температуре воздуха. И если вам трудно еженедельно контролировать уровень электролита в банках, то по крайней мере каждое утро нужно замерять напряжение на клеммах аккумулятора. Должно быть не менее 12,6 - 12,5 В.

Антифриз

Под капотом детали нагреваются на солнце сильнее всего, поэтому в системе охлаждения автомобиля могут появиться неплотности, из-за которых вытекает охлаждающая жидкость. Поэтому следует регулярно проверять уровень антифриза и восстанавливать его в случае необходимости. Также следует устранить причины протечек.

Тормоза

Летом авто останется без тормозов, если тормозная жидкость не заменялась более трех лет и успела набрать много влаги, снижающей температуру кипения. Поэтому старую жидкость лучше заменить.

Кондиционер

Если после включения кондиционера он начнет шипеть — это признак того, что в системе упал уровень фреона. К сожалению, эта проблема будет решена только в СТО, где есть оборудование для диагностики климатической установки.

Радиаторы

Следует периодически осматривать радиаторы, расположенные под капотом. Если теплообменники забиты пухом и другой грязью, то двигатель, автоматическая коробка и кондиционер будут перегреваться. Также не оставляйте без внимания пространство между радиаторами — оно также может засориться.

Шины

Шины нагреваются сильнее при езде по раскаленному асфальту. Чтобы покрышки не перегревались, нужно поддерживать регламентное давление в колесах. Измерять давление в шинах необходимо, когда они несколько часов провели в тени.

Ранее эксперты объяснили, когда нужно выключать кондиционер в авто после остановки. Также мы писали о трех вещах, которые опасно оставлять в автомобиле летом.