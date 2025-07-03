Какой способ уменьшить нагрев авто на солнце лучше: эксперимент

Как уменьшить нагрев авто на солнце — эксперимент
Салон автомобиля, стоящего на солнце, легко и быстро нагревается до таких невыносимых температур, что можно даже обжечься о темные поверхности интерьера. Какой из способов ограничить нагрев машины эффективнее, экспериментальным методом выяснили специалисты немецкого автомобильного клуба ADAC.
Об этом сообщил Auto Swiat.
Как проводился эксперимент
Инженеры ADAC выставили шесть автомобилей на солнце, каждый из которых был по-разному подготовлен к жаре. Затем они зафиксировали, как менялась температура в каждом автомобиле.
Салон машины, который не был защищен от нагрева никоим образом, достиг температуры 53 °C. В более экстремальных условиях авто внутри может нагреться и до 60 °C.
Согласно измерениям ADAC, салон автомобиля, стоящий под южным солнцем, достигает температуры, близкой к максимальной, уже после 60-70 минут. Для прогрева салона до 50 °C требуется всего полчаса. Черный руль и приборная панель могут нагреваться до 70 °C.
Солнечный козырек
Светоотражающее покрытие, размещенное на внешней стороне лобового стекла автомобиля, оказалось эффективным: салон нагревался до 45 °C, то есть на 8 °C меньше, чем в авто без защиты.
Брезент-полугараж
Самой эффективной защитой от нагрева салона оказался так называемый полугараж — брезент, закрывавший все окна машины и крышу. Температура внутри тестового авто достигала 43 °C — на 10 °C меньше. Недостаток решения — водителю неудобно самостоятельно устанавливать чехол.
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Фольга изнутри
Солнцезащитная фольга под лобовым стеклом на приборной панели авто работает хуже внешних аксессуаров. Салон нагревался до 49 °C. Преимущество в том, что фольгу легко установить.
Белое полотенце
Белая ткань, покрывающая приборную панель и руль, лишь немного уменьшила нагрев салона — до 50 °C. Важное преимущество — поверхность приборной панели и руль были значительно прохладнее, чем в незащищенном автомобиле.
Тонированное окно
Тонировка лобового стекла запрещена законодательством. А затемненные задние и боковые окна снизили температуру в салоне всего на 2 °C. Одно преимущество — поверхности в задней части автомобиля с тонированными окнами были на целых 9 °C холоднее, чем в машине без защиты. Это заметная разница, особенно для детей-пассажиров.
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