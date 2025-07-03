Какой способ уменьшить нагрев авто на солнце лучше: эксперимент

Авто под прямым солнцем. Фото: driving.co.uk

Салон автомобиля, стоящего на солнце, легко и быстро нагревается до таких невыносимых температур, что можно даже обжечься о темные поверхности интерьера. Какой из способов ограничить нагрев машины эффективнее, экспериментальным методом выяснили специалисты немецкого автомобильного клуба ADAC.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Как проводился эксперимент

Инженеры ADAC выставили шесть автомобилей на солнце, каждый из которых был по-разному подготовлен к жаре. Затем они зафиксировали, как менялась температура в каждом автомобиле.

Салон машины, который не был защищен от нагрева никоим образом, достиг температуры 53 °C. В более экстремальных условиях авто внутри может нагреться и до 60 °C.

Согласно измерениям ADAC, салон автомобиля, стоящий под южным солнцем, достигает температуры, близкой к максимальной, уже после 60-70 минут. Для прогрева салона до 50 °C требуется всего полчаса. Черный руль и приборная панель могут нагреваться до 70 °C.

Солнечный козырек

Светоотражающее покрытие, размещенное на внешней стороне лобового стекла автомобиля, оказалось эффективным: салон нагревался до 45 °C, то есть на 8 °C меньше, чем в авто без защиты.

Брезент-полугараж

Самой эффективной защитой от нагрева салона оказался так называемый полугараж — брезент, закрывавший все окна машины и крышу. Температура внутри тестового авто достигала 43 °C — на 10 °C меньше. Недостаток решения — водителю неудобно самостоятельно устанавливать чехол.

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Фольга изнутри

Солнцезащитная фольга под лобовым стеклом на приборной панели авто работает хуже внешних аксессуаров. Салон нагревался до 49 °C. Преимущество в том, что фольгу легко установить.

Белое полотенце

Белая ткань, покрывающая приборную панель и руль, лишь немного уменьшила нагрев салона — до 50 °C. Важное преимущество — поверхность приборной панели и руль были значительно прохладнее, чем в незащищенном автомобиле.

Тонированное окно

Тонировка лобового стекла запрещена законодательством. А затемненные задние и боковые окна снизили температуру в салоне всего на 2 °C. Одно преимущество — поверхности в задней части автомобиля с тонированными окнами были на целых 9 °C холоднее, чем в машине без защиты. Это заметная разница, особенно для детей-пассажиров.

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