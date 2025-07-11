Електромобіль чи гібридний автомобіль: що краще

АЗС зі станцією для зарядки електрокарів. Фото: okko.ua

Електромобілі екологічні та економічні в експлуатації, але мають обмежений запас ходу, потребують розвиненої зарядної інфраструктури та дорожчі у придбанні. Гібридні авто поєднують переваги ДВЗ та електромотора, забезпечуючи економію палива та більший запас ходу, проте вони дорожчі за звичайні автомобілі, мають складнішу конструкцію та дорожче обслуговування.

Про плюси та мінуси обох транспортних засобів написав Global Electric.

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Особливості електромобілів

Електромобіль потребує менших витрат на експлуатацію, хоча б тому, що його не потрібно заправляти традиційним паливом. Проте, цей транспорт потрібно заряджати, що впливає на дальність ходу та наявності спеціальних станцій.

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Його основними перевагами є:

Тиха робота. Мотор працює майже безшумно, тому їзда стає комфортнішою.

Мотор працює майже безшумно, тому їзда стає комфортнішою. Надійність. Мають менше рухомих частин, що знижує ризик майбутніх витрат на технічне обслуговування та ремонт.

Мають менше рухомих частин, що знижує ризик майбутніх витрат на технічне обслуговування та ремонт. Економія. Зарядка коштує набагато дешевше, особливо якщо враховувати зростання цін на викопне паливо.

До недоліків відносять:

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Обмежену дальність ходу. Без підзарядки можна в середньому проїхати 150-500 км, що ускладнює подорожі на біль далекі відстані.

Без підзарядки можна в середньому проїхати 150-500 км, що ускладнює подорожі на біль далекі відстані. Тривалий час заряджання. Навіть на швидкісних станціях доведеться почекати від 30 хвилин до кількох годин.

Навіть на швидкісних станціях доведеться почекати від 30 хвилин до кількох годин. Кількість зарядних станцій. При мандрівці на великі відстані, необхідно планувати маршрут, щоб мати змогу підзарядити електрокар за необхідності. І не завжди цей маршрут буде найкоротшим.

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Особливості гібридних авто

Автомобілі поєднують двигун внутрішнього згоряння та електромотор. Така комбінація дозволяє зменшувати витрати на пальне. Під час гальмування виділяється енергія, яка заряджає батарею, що робить гібрид максимально вигідним рішенням в міських умовах.

Основні переваги цього виду транспорту:

Запас ходу. Поєднання двигунів дозволяє їздити на великі відстані, не переживаючи за наявність зарядної станції на маршруті.

Поєднання двигунів дозволяє їздити на великі відстані, не переживаючи за наявність зарядної станції на маршруті. Економія пального. В гібриді можна використовувати електродвигун, тому потреба в заправці виникає не настільки часто.

Недолік гібридів:

Залежність від традиційного палива. Автомобіль потрібно заправляти на традиційних АЗС.

Автомобіль потрібно заправляти на традиційних АЗС. Складність конструкції. Це сильно впливає на вартість обслуговування.

Це сильно впливає на вартість обслуговування. Обмеженість електричної потужності. Що може вплинути на динаміку руху.

Що може вплинути на динаміку руху. Менший вибір моделей. У порівнянні з електрокарами або машинами з ДВЗ.

Що варто вибрати

Електромобіль пасуватиме тим, хто їздить на невеликі дистанції, пересуваючись майже завжди в умовах міста та має доступ до зарядної станції вдома або на роботі.

Гібрид стане ідеальним рішенням, якщо потрібно їздити на далекі відстані такими маршрутами, де просто немає зарядної станції. Завдяки здатності перемикатися на бензиновий двигун, гібриди забезпечують більшу автономність навіть у віддалених місцях.

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