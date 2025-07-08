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Головна Авто Автомобілем року визнали електричний кросовер

Автомобілем року визнали електричний кросовер

Ua en ru
Дата публікації: 8 липня 2025 17:30
Електричний кросовер став найкращим автомобілем року
2025 Skoda Elroq Фото: carexpert.com.au

Авторитетне британське видання Auto Express оголосило переможців конкурсу Auto Express New Car Awards 2025. Абсолютним лідером серед усіх номінантів став електричний кросовер Skoda Elroq.

Про це написав сайт видання.

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Skoda пропонує чудове співвідношення ціни та якості, перевершуючи більшість альтернатив у своєму сегменті. З вищими комплектаціями запас ходу досягає 570 км за конкурентоспроможними цінами.

Втім, одного співвідношення недостатньо, і для Elroq є безліч інших переваг. Салон просторий та елегантний, що робить автомобіль ідеальним сімейним транспортним засобом. Усі пасажири оцінять комфорт, безпеку та технології, що стали кращими, ніж будь-коли. Потужні агрегати забезпечують плавність ходу, є навіть варіант vRS.

Auto Express New Car Awards winners 2025
Колаж: autoexpress.co.uk

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Лауреати Auto Express New Car Awards 2025

  • Автомобіль року: Skoda Elroq
  • Гарячий хетчбек: Honda Civic Type R
  • Купе: BMW 2 серії
  • Міський автомобіль: Kia Picanto
  • Кабріолет: Mazda MX-5
  • Суперміні: Fiat Grande Panda
  • Спорткар: McLaren Artura
  • Сімейний автомобіль: Skoda Octavia
  • Універсал: Skoda Superb Estate
  • Доступний електромобіль: Renault 5
  • Преміальний електромобіль: BMW iX
  • Доступний гібридний автомобіль: MG3
  • Гібридний автомобіль преміумкласу: BMW 530e
  • Маленьке службове авто: Kia EV3
  • Середньорозмірне службове авто: Tesla Model 3
  • Велике службове авто: Audi A6 e-tron
  • Пікап: Ford Ranger
  • Маленький SUV: Renault 4
  • Середньорозмірний SUV: Skoda Elroq
  • Великий SUV: Skoda Kodiaq
  • Малий преміальний SUV: Volvo EX30
  • Середньорозмірний преміальний SUV: BMW X3
  • Великий преміальний SUV: BMW iX
  • Розкішний автомобіль: Bentley Flying Spur
  • Маленький фургон: малі фургони Stellantis
  • Середньорозмірний фургон: Ford Transit Custom
  • Великий фургон: Renault Master
  • Електричний фургон: Renault Master E-Tech
  • Нагорода Driver Power Award 2025: Mercedes GLE
  • Нагорода виробника Driver Power 2025: Subaru

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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