Електричний кросовер став найкращим автомобілем року

Автомобілем року визнали електричний кросовер
Авторитетне британське видання Auto Express оголосило переможців конкурсу Auto Express New Car Awards 2025. Абсолютним лідером серед усіх номінантів став електричний кросовер Skoda Elroq.
Про це написав сайт видання.
2025 Skoda Elroq
Skoda пропонує чудове співвідношення ціни та якості, перевершуючи більшість альтернатив у своєму сегменті. З вищими комплектаціями запас ходу досягає 570 км за конкурентоспроможними цінами.
Втім, одного співвідношення недостатньо, і для Elroq є безліч інших переваг. Салон просторий та елегантний, що робить автомобіль ідеальним сімейним транспортним засобом. Усі пасажири оцінять комфорт, безпеку та технології, що стали кращими, ніж будь-коли. Потужні агрегати забезпечують плавність ходу, є навіть варіант vRS.
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Лауреати Auto Express New Car Awards 2025
- Автомобіль року: Skoda Elroq
- Гарячий хетчбек: Honda Civic Type R
- Купе: BMW 2 серії
- Міський автомобіль: Kia Picanto
- Кабріолет: Mazda MX-5
- Суперміні: Fiat Grande Panda
- Спорткар: McLaren Artura
- Сімейний автомобіль: Skoda Octavia
- Універсал: Skoda Superb Estate
- Доступний електромобіль: Renault 5
- Преміальний електромобіль: BMW iX
- Доступний гібридний автомобіль: MG3
- Гібридний автомобіль преміумкласу: BMW 530e
- Маленьке службове авто: Kia EV3
- Середньорозмірне службове авто: Tesla Model 3
- Велике службове авто: Audi A6 e-tron
- Пікап: Ford Ranger
- Маленький SUV: Renault 4
- Середньорозмірний SUV: Skoda Elroq
- Великий SUV: Skoda Kodiaq
- Малий преміальний SUV: Volvo EX30
- Середньорозмірний преміальний SUV: BMW X3
- Великий преміальний SUV: BMW iX
- Розкішний автомобіль: Bentley Flying Spur
- Маленький фургон: малі фургони Stellantis
- Середньорозмірний фургон: Ford Transit Custom
- Великий фургон: Renault Master
- Електричний фургон: Renault Master E-Tech
- Нагорода Driver Power Award 2025: Mercedes GLE
- Нагорода виробника Driver Power 2025: Subaru
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