Електричний кросовер став найкращим автомобілем року

2025 Skoda Elroq Фото: carexpert.com.au

Авторитетне британське видання Auto Express оголосило переможців конкурсу Auto Express New Car Awards 2025. Абсолютним лідером серед усіх номінантів став електричний кросовер Skoda Elroq.

Про це написав сайт видання.

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2025 Skoda Elroq

Skoda пропонує чудове співвідношення ціни та якості, перевершуючи більшість альтернатив у своєму сегменті. З вищими комплектаціями запас ходу досягає 570 км за конкурентоспроможними цінами.

Втім, одного співвідношення недостатньо, і для Elroq є безліч інших переваг. Салон просторий та елегантний, що робить автомобіль ідеальним сімейним транспортним засобом. Усі пасажири оцінять комфорт, безпеку та технології, що стали кращими, ніж будь-коли. Потужні агрегати забезпечують плавність ходу, є навіть варіант vRS.

Колаж: autoexpress.co.uk

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Лауреати Auto Express New Car Awards 2025

Автомобіль року: Skoda Elroq

Гарячий хетчбек: Honda Civic Type R

Купе: BMW 2 серії

Міський автомобіль: Kia Picanto

Кабріолет: Mazda MX-5

Суперміні: Fiat Grande Panda

Спорткар: McLaren Artura

Сімейний автомобіль: Skoda Octavia

Універсал: Skoda Superb Estate

Доступний електромобіль: Renault 5

Преміальний електромобіль: BMW iX

Доступний гібридний автомобіль: MG3

Гібридний автомобіль преміумкласу: BMW 530e

Маленьке службове авто: Kia EV3

Середньорозмірне службове авто: Tesla Model 3

Велике службове авто: Audi A6 e-tron

Пікап: Ford Ranger

Маленький SUV: Renault 4

Середньорозмірний SUV: Skoda Elroq

Великий SUV: Skoda Kodiaq

Малий преміальний SUV: Volvo EX30

Середньорозмірний преміальний SUV: BMW X3

Великий преміальний SUV: BMW iX

Розкішний автомобіль: Bentley Flying Spur

Маленький фургон: малі фургони Stellantis

Середньорозмірний фургон: Ford Transit Custom

Великий фургон: Renault Master

Електричний фургон: Renault Master E-Tech

Нагорода Driver Power Award 2025: Mercedes GLE

Нагорода виробника Driver Power 2025: Subaru

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