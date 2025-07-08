Электрический кроссовер стал лучшим автомобилем года

Автомобилем года признали электрический кроссовер
Авторитетное британское издание Auto Express объявило победителей конкурса Auto Express New Car Awards 2025. Абсолютным лидером среди всех номинантов стал электрический кроссовер Skoda Elroq.
Об этом написал сайт издания.
2025 Skoda Elroq 2025 года
Skoda предлагает отличное соотношение цены и качества, превосходя большинство альтернатив в своем сегменте. С высшими комплектациями запас хода достигает 570 км по конкурентоспособным ценам.
Впрочем, одного соотношения недостаточно, и для Elroq есть множество других преимуществ. Салон просторный и элегантный, что делает автомобиль идеальным семейным транспортным средством. Все пассажиры оценят комфорт, безопасность и технологии, которые стали лучше, чем когда-либо. Мощные агрегаты обеспечивают плавность хода, есть даже вариант vRS.
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Лауреаты Auto Express New Car Awards 2025 года
- Автомобиль года: Skoda Elroq
- Горячий хэтчбек: Honda Civic Type R
- Купе: BMW 2 серии
- Городской автомобиль: Kia Picanto
- Кабриолет: Mazda MX-5
- Супермини: Fiat Grande Panda
- Спорткар: McLaren Artura
- Семейный автомобиль: Skoda Octavia
- Универсал: Skoda Superb Estate
- Доступный электромобиль: Renault 5
- Премиальный электромобиль: BMW iX
- Доступный гибридный автомобиль: MG3
- Гибридный автомобиль премиум-класса: BMW 530e
- Маленькое служебное авто: Kia EV3
- Среднеразмерное служебное авто: Tesla Model 3
- Большое служебное авто: Audi A6 e-tron
- Пикап: Ford Ranger
- Маленький SUV: Renault 4
- Среднеразмерный SUV: Skoda Elroq
- Большой SUV: Skoda Kodiaq
- Малый премиальный SUV: Volvo EX30
- Среднеразмерный премиальный SUV: BMW X3
- Большой премиальный SUV: BMW iX
- Роскошный автомобиль: Bentley Flying Spur
- Маленький фургон: малые фургоны Stellantis
- Среднеразмерный фургон: Ford Transit Custom
- Большой фургон: Renault Master
- Электрический фургон: Renault Master E-Tech
- Награда Driver Power Award 2025: Mercedes GLE
- Награда производителя Driver Power 2025: Subaru
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