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Главная Авто Автомобилем года признали электрический кроссовер

Автомобилем года признали электрический кроссовер

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Дата публикации 8 июля 2025 17:30
Электрический кроссовер стал лучшим автомобилем года
2025 Skoda Elroq Фото: carexpert.com.au

Авторитетное британское издание Auto Express объявило победителей конкурса Auto Express New Car Awards 2025. Абсолютным лидером среди всех номинантов стал электрический кроссовер Skoda Elroq.

Об этом написал сайт издания.

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Skoda предлагает отличное соотношение цены и качества, превосходя большинство альтернатив в своем сегменте. С высшими комплектациями запас хода достигает 570 км по конкурентоспособным ценам.

Впрочем, одного соотношения недостаточно, и для Elroq есть множество других преимуществ. Салон просторный и элегантный, что делает автомобиль идеальным семейным транспортным средством. Все пассажиры оценят комфорт, безопасность и технологии, которые стали лучше, чем когда-либо. Мощные агрегаты обеспечивают плавность хода, есть даже вариант vRS.

Auto Express New Car Awards winners 2025
Коллаж: autoexpress.co.uk

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Лауреаты Auto Express New Car Awards 2025 года

  • Автомобиль года: Skoda Elroq
  • Горячий хэтчбек: Honda Civic Type R
  • Купе: BMW 2 серии
  • Городской автомобиль: Kia Picanto
  • Кабриолет: Mazda MX-5
  • Супермини: Fiat Grande Panda
  • Спорткар: McLaren Artura
  • Семейный автомобиль: Skoda Octavia
  • Универсал: Skoda Superb Estate
  • Доступный электромобиль: Renault 5
  • Премиальный электромобиль: BMW iX
  • Доступный гибридный автомобиль: MG3
  • Гибридный автомобиль премиум-класса: BMW 530e
  • Маленькое служебное авто: Kia EV3
  • Среднеразмерное служебное авто: Tesla Model 3
  • Большое служебное авто: Audi A6 e-tron
  • Пикап: Ford Ranger
  • Маленький SUV: Renault 4
  • Среднеразмерный SUV: Skoda Elroq
  • Большой SUV: Skoda Kodiaq
  • Малый премиальный SUV: Volvo EX30
  • Среднеразмерный премиальный SUV: BMW X3
  • Большой премиальный SUV: BMW iX
  • Роскошный автомобиль: Bentley Flying Spur
  • Маленький фургон: малые фургоны Stellantis
  • Среднеразмерный фургон: Ford Transit Custom
  • Большой фургон: Renault Master
  • Электрический фургон: Renault Master E-Tech
  • Награда Driver Power Award 2025: Mercedes GLE
  • Награда производителя Driver Power 2025: Subaru

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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