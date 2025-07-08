Электрический кроссовер стал лучшим автомобилем года

2025 Skoda Elroq Фото: carexpert.com.au

Авторитетное британское издание Auto Express объявило победителей конкурса Auto Express New Car Awards 2025. Абсолютным лидером среди всех номинантов стал электрический кроссовер Skoda Elroq.

Об этом написал сайт издания.

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Skoda предлагает отличное соотношение цены и качества, превосходя большинство альтернатив в своем сегменте. С высшими комплектациями запас хода достигает 570 км по конкурентоспособным ценам.

Впрочем, одного соотношения недостаточно, и для Elroq есть множество других преимуществ. Салон просторный и элегантный, что делает автомобиль идеальным семейным транспортным средством. Все пассажиры оценят комфорт, безопасность и технологии, которые стали лучше, чем когда-либо. Мощные агрегаты обеспечивают плавность хода, есть даже вариант vRS.

Коллаж: autoexpress.co.uk

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Лауреаты Auto Express New Car Awards 2025 года

Автомобиль года: Skoda Elroq

Горячий хэтчбек: Honda Civic Type R

Купе: BMW 2 серии

Городской автомобиль: Kia Picanto

Кабриолет: Mazda MX-5

Супермини: Fiat Grande Panda

Спорткар: McLaren Artura

Семейный автомобиль: Skoda Octavia

Универсал: Skoda Superb Estate

Доступный электромобиль: Renault 5

Премиальный электромобиль: BMW iX

Доступный гибридный автомобиль: MG3

Гибридный автомобиль премиум-класса: BMW 530e

Маленькое служебное авто: Kia EV3

Среднеразмерное служебное авто: Tesla Model 3

Большое служебное авто: Audi A6 e-tron

Пикап: Ford Ranger

Маленький SUV: Renault 4

Среднеразмерный SUV: Skoda Elroq

Большой SUV: Skoda Kodiaq

Малый премиальный SUV: Volvo EX30

Среднеразмерный премиальный SUV: BMW X3

Большой премиальный SUV: BMW iX

Роскошный автомобиль: Bentley Flying Spur

Маленький фургон: малые фургоны Stellantis

Среднеразмерный фургон: Ford Transit Custom

Большой фургон: Renault Master

Электрический фургон: Renault Master E-Tech

Награда Driver Power Award 2025: Mercedes GLE

Награда производителя Driver Power 2025: Subaru

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