Какие электромобили самые экономные на загородной трассе

Электрокары на дороге. Фото: roadandtrack.com

В городском движении водитель электромобиля может эффективно экономить запас хода с помощью рекуперации, то есть восстановления энергии при торможении, но на трассе это не работает. Также даже небольшое ускорение имеет сильное влияние на потребление энергии из-за увеличения аэродинамического сопротивления.

Журналисты Auto Swiat провели испытания электромобилей на скорости 130 км/ч, чтобы выяснить, сколько отдельные модели потребляют энергии, сообщает АвтоСвит.

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Самым эффективным автомобилем оказался Fiat 500 Electric, который показал самое низкое потребление энергии — 17,2 кВт-ч на 100 км. Это обусловлено его небольшими размерами. Несмотря на средний коэффициент сопротивления 0,31, лобовая площадь автомобиля небольшая, поэтому и фактическое сопротивление также невысокое. Относительно небольшой вес в 1,4 т также имеет значение — машине легче разгоняться.

Худший результат у Mercedes G580 EQ - 41,7 кВт-ч на 100 км. Его коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,44. Экономить не позволили: квадратная форма кузова, огромный аккумулятор емкостью 116 кВт-ч и четыре электродвигателя. Уместно такое сравнение: езда по автомагистрали на G580 EQ в течение 3-4 часов съедает столько электроэнергии, сколько хватит семье в частном доме на месяц.

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Результаты испытаний

Fiat 500 Electric (87 кВт/118 л.с.; 42 кВт-ч): потребление 17,2 кВт-ч. Lynk & Co 02 (200 кВт/272 л.с., 66 кВт-ч): 17,3 кВт-ч. Tesla Model Y Long Range RWD (220 кВт/299 л.с.; 77 кВт-ч): 17,7 кВт-ч. Hyundai Inster Select (71 кВт/97 л.с.; 42 кВт-ч): 17,8 кВт-ч. Tesla Model 3 (338 кВт/460 л.с.; 79 кВт-ч): 17,9 кВт-ч. Smart 3 Premium (200 кВт/272 л.с.; 66 кВт-ч): 18,4 кВт-ч. Opel Mokka Electric (115 кВт/156 л.с.; 54 кВт-ч): 18,9 кВт-ч. Peugeot E-2008 (115 кВт/156 л.с.; 54 кВт-ч): 19,1 кВт-ч. BMW i4 eDrive40 (250 кВт/340 л.с.; 80,7 кВт-ч): 19,2 кВт-ч. Kia Niro EV (150 кВт/204 л.с.; 64,8 кВт-ч): 19,5 кВт-ч. BYD Dolphin (150 кВт/204 л.с.; 60,4 кВт-ч): 19,5 кВт-ч. BYD Atto 2 (130 кВт/177 л.с.; 45,1 кВт-ч): 19,5 кВт-ч. Skoda Enyaq iV 60 (132 кВт/179 л.с.; 62 кВт-ч): 19,7 кВт-ч. VW ID.3 Pro (150 кВт/204 л.с.; 62 кВт-ч): 19,8 кВт-ч. VW ID.7 Tourer Pro (210 кВт/286 л.с.; 82 кВт-ч): 19,8 кВт-ч. MG 4 Electric (150 кВт/204 л.с.; 64 кВт-ч): 20 кВт-ч. Xpeng P7 RWD Long Range (206 кВт/276 л.с.: 82,7 кВт-ч): 20 кВт-ч. Smart №1 Brabus (315 кВт/428 л.с.; 66 кВт-ч): 20,2 кВт-ч. Ford Capri Extended Range (210 кВт/286 л.с.; 77 кВт-ч): 20,2 кВт-ч. Genesis Electrified G80 (272 кВт/370 л.с.; 87,2 кВт-ч): 20,4 кВт-ч. Mercedes G580 EQ (432 кВт/587 л.с.; 116 кВт-ч): 41,7 кВт-ч.

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