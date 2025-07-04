Які електромобілі найекономніші на заміській трасі

Електрокари на дорозі. Фото: roadandtrack.com

В міському русі водій електромобіля може ефективно економити запас ходу за допомогою рекуперації, тобто відновлення енергії під час гальмування, але на трасі це не працює. Також навіть невелике пришвидшення має сильний вплив на споживання енергії через збільшення аеродинамічного опору.

Журналісти Auto Swiat провели випробування електромобілів на швидкості 130 км/год, щоб зʼясувати, скільки окремі моделі споживають енергії, повідомляє АвтоСвіт.

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Причини неефективності

Найефективнішим автомобілем виявився Fiat 500 Electric, який показав найнижче споживання енергії — 17,2 кВт-год на 100 км. Це обумовлено його невеликими розмірами. Попри середній коефіцієнт опору 0,31, лобова площа автомобіля невелика, тому й фактичний опір також не високий. Відносно невелика вага в 1,4 т також має значення — машині легше розганятися.

Найгірший результат у Mercedes G580 EQ — 41,7 кВт-год на 100 км. Його коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,44. Економити не дозволили: квадратна форма кузова, величезний акумулятор місткістю 116 кВт-год та чотири електродвигуни. Доречне таке порівняння: їзда автомагістраллю на G580 EQ протягом 3-4 годин зʼїдає стільки ж електроенергії, скільки вистачить родині у приватному будинку на місяць.

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Результати випробувань

Fiat 500 Electric (87 кВт/118 к.с.; 42 кВт-год): споживання 17,2 кВт-год. Lynk & Co 02 (200 кВт/272 к.с., 66 кВт-год): 17,3 кВт-год. Tesla Model Y Long Range RWD (220 кВт/299 к.с.; 77 кВт-год): 17,7 кВт-год. Hyundai Inster Select (71 кВт/97 к.с.; 42 кВт-год): 17,8 кВт-год. Tesla Model 3 (338 кВт/460 к.с.; 79 кВт-год): 17,9 кВт-год. Smart 3 Premium (200 кВт/272 к.с.; 66 кВт-год): 18,4 кВт-год. Opel Mokka Electric (115 кВт/156 к.с.; 54 кВт-год): 18,9 кВт-год. Peugeot E-2008 (115 кВт/156 к.с.; 54 кВт-год): 19,1 кВт-год. BMW i4 eDrive40 (250 кВт/340 к.с.; 80,7 кВт-год): 19,2 кВт-год. Kia Niro EV (150 кВт/204 к.с.; 64,8 кВт-год): 19,5 кВт-год. BYD Dolphin (150 кВт/204 к.с.; 60,4 кВт-год): 19,5 кВт-год. BYD Atto 2 (130 кВт/177 к.с.; 45,1 кВт-год): 19,5 кВт-год. Skoda Enyaq iV 60 (132 кВт / 179 к.с.; 62 кВт-год): 19,7 кВт-год. VW ID.3 Pro (150 кВт/204 к.с.; 62 кВт-год): 19,8 кВт-год. VW ID.7 Tourer Pro (210 кВт/286 к.с.; 82 кВт-год): 19,8 кВт-год. MG 4 Electric (150 кВт/204 к.с.; 64 кВт-год): 20 кВт-год. Xpeng P7 RWD Long Range (206 кВт/276 к.с.: 82,7 кВт-год): 20 кВт-год. Smart №1 Brabus (315 кВт/428 к.с.; 66 кВт-год): 20,2 кВт-год. Ford Capri Extended Range (210 кВт/286 к.с.; 77 кВт-год): 20,2 кВт-год. Genesis Electrified G80 (272 кВт/370 к.с.; 87,2 кВт-год): 20,4 кВт-год. Mercedes G580 EQ (432 кВт/587 к.с.; 116 кВт-год): 41,7 кВт-год.

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