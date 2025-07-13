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Головна Авто Які калюжі небезпечно проїжджати на електромобілі

Які калюжі небезпечно проїжджати на електромобілі

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 17:40
Яка калюжа може нашкодити електромобілю
Tesla Model 3 у калюжі. Фото: reddit.com

Власникам електромобілів рекомендується уникати калюж певної глибини. Причина полягає у тому, щоб уникнути ризику потрапляння води в акумуляторний відсік.

Про це повідомив NNC.

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За словами генерального менеджера відділу інженерного менеджменту PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Ірвіна Трістанто, під час сильних злив головне уникнути потрапляння води в акумуляторне відділення, навіть попри те, що конструкція електромобіля пройшла випробування на безпеку.

"Акумулятор знаходиться нижче рівня, якого краще уникати, позаяк всередину може потрапляти вода. Якщо є калюжа глибиною від 30 см, не боріться з нею. Краще проїхати іншим шляхом", — пояснив він.

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Наслідки води в акумуляторі

  • Коротке замикання. Вода може спричинити короткі замикання між окремими елементами або електричними компонентами. Це призводить до раптового вимкнення живлення, втрати функціональності автомобіля та навіть до пожежі.
  • Перегрів батареї. Короткі замикання можуть викликати локальний перегрів елементів акумулятора. Якщо температура перевищує допустимі межі, це може призвести до виділення токсичних газів, розриву елементів або навіть термічного розгону. Термічний розгін — це ланцюгова реакція, при якій один перегрітий елемент викликає перегрів сусідніх, що може призвести до швидкого поширення вогню по всьому акумуляторному блоку. Гасити такі пожежі надзвичайно складно.
  • Корозія електричних компонентів. Корозія послаблює електричні з'єднання, підвищує опір у ланцюгах, що призводить до непередбачуваної поведінки, зниження ефективності акумулятора та, зрештою, до його повного виходу з ладу.
  • Окиснення електродів. Електроди всередині батареї чутливі до вологи. Їх окиснення погіршує продуктивність батареї.
  • Небезпека ураження. Пошкоджений водою акумулятор становить ризик ураження електричним струмом водія та пасажирів. Також існує підвищений ризик пожежі, який може виникнути не одразу, а через деякий час після події.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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