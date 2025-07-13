Яка калюжа може нашкодити електромобілю

Tesla Model 3 у калюжі. Фото: reddit.com

Власникам електромобілів рекомендується уникати калюж певної глибини. Причина полягає у тому, щоб уникнути ризику потрапляння води в акумуляторний відсік.

Про це повідомив NNC.

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За словами генерального менеджера відділу інженерного менеджменту PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Ірвіна Трістанто, під час сильних злив головне уникнути потрапляння води в акумуляторне відділення, навіть попри те, що конструкція електромобіля пройшла випробування на безпеку.

"Акумулятор знаходиться нижче рівня, якого краще уникати, позаяк всередину може потрапляти вода. Якщо є калюжа глибиною від 30 см, не боріться з нею. Краще проїхати іншим шляхом", — пояснив він.

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Наслідки води в акумуляторі

Коротке замикання. Вода може спричинити короткі замикання між окремими елементами або електричними компонентами. Це призводить до раптового вимкнення живлення, втрати функціональності автомобіля та навіть до пожежі.

Вода може спричинити короткі замикання між окремими елементами або електричними компонентами. Це призводить до раптового вимкнення живлення, втрати функціональності автомобіля та навіть до пожежі. Перегрів батареї. Короткі замикання можуть викликати локальний перегрів елементів акумулятора. Якщо температура перевищує допустимі межі, це може призвести до виділення токсичних газів, розриву елементів або навіть термічного розгону. Термічний розгін — це ланцюгова реакція, при якій один перегрітий елемент викликає перегрів сусідніх, що може призвести до швидкого поширення вогню по всьому акумуляторному блоку. Гасити такі пожежі надзвичайно складно.

Короткі замикання можуть викликати локальний перегрів елементів акумулятора. Якщо температура перевищує допустимі межі, це може призвести до виділення токсичних газів, розриву елементів або навіть термічного розгону. Термічний розгін — це ланцюгова реакція, при якій один перегрітий елемент викликає перегрів сусідніх, що може призвести до швидкого поширення вогню по всьому акумуляторному блоку. Гасити такі пожежі надзвичайно складно. Корозія електричних компонентів. Корозія послаблює електричні з'єднання, підвищує опір у ланцюгах, що призводить до непередбачуваної поведінки, зниження ефективності акумулятора та, зрештою, до його повного виходу з ладу.

Корозія послаблює електричні з'єднання, підвищує опір у ланцюгах, що призводить до непередбачуваної поведінки, зниження ефективності акумулятора та, зрештою, до його повного виходу з ладу. Окиснення електродів. Електроди всередині батареї чутливі до вологи. Їх окиснення погіршує продуктивність батареї.

Електроди всередині батареї чутливі до вологи. Їх окиснення погіршує продуктивність батареї. Небезпека ураження. Пошкоджений водою акумулятор становить ризик ураження електричним струмом водія та пасажирів. Також існує підвищений ризик пожежі, який може виникнути не одразу, а через деякий час після події.

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