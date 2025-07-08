Як шкодить електромобілю швидка зарядка

На електрозарядній станції. Фото: freepik.com

Серед власників електромобілів поширене стійке переконання, що регулярне використання швидкої зарядки шкодить акумулятору та пришвидшує його деградацію. Втім, тривале та ґрунтовне дослідження американської компанії Recurrent показало дещо інші результати.

Про це написав Global Electric.

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Експерти Recurrent в США оглянули 13 059 електромобілів Tesla та опитали їхніх власників. Частина автомобілів регулярно (понад 70% випадків) заряджалася на комерційних швидких зарядних станціях, решта — переважно вдома (менш як 30% швидких зарядок).

Інфографіка: globalelectric.com

Горизонтальна вісь відображає час спостережень, що тривало майже девʼять років. На вертикалі синя та помаранчева криві показують, наскільки реальний (готовий до використання) обсяг енергії в батареях відрізняється від теоретичного.

На графіку видно, що помаранчева крива має багато піків, але майже повністю перекривається синьою кривою. Отже, різниця між двома режимами зарядки є, але вона незначна та не зростає з часом. Таким чином швидка зарядка не має помітного впливу на стан акумуляторів електромобілів.

Tesla заявляє, що батареї її електрокарів втрачають 12% об’єму після 320 000 км пробігу. Дослідники стверджують, що в реальних умовах акумулятори електромобілів виробника втрачають місткість приблизно з такою ж швидкістю, як і заявлено.

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Експерти радять обирати той спосіб зарядки, який найкраще відповідає потребам та графіку власника електромобіля. Швидка є гарним варіантом в умовах обмеженого часу, та, як стверджують експерти, абсолютно безпечна для батареї.

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