Електрокар Sony та Honda ще не вийшов на ринок, а вже приніс збитки

Електромобіль Afeela. Фото: Sony Honda Mobility

Електромобіль Afeela, який розробляє спільне підприємство Sony Honda Mobility, ще не вийшов на ринок, а компанія вже повідомила про збитки у розмірі 362 000 000 доларів. Досвід японців демонструє, що навіть для великих корпорацій вихід на ринок розкішних електрокарів є дуже складним та витратним.

Про це повідомив Autokult.

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Компанія Sony Honda Mobility протягом 2024 року зазнала операційних збитків у розмірі 143 000 000 доларів. Але станом на зараз ця сума збільшилася більш як у два з половиною рази.

Дебют автомобіля запланований на кінець цього року, а його початкова ціна становить 89 900 доларів. Однак аналітики побоюються, що високі витрати на дослідження та розробки, інтеграція передового програмного забезпечення та дорогі прототипи можуть ускладнити окупність початкових інвестицій лише шляхом продажів.

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Відомо, що на борту нового електромобіля розміститься до 40 лідарів, датчиків та камер, які мають гарантувати бездоганне функціонування систем підтримки та безпеки.

Afeela отримала два електродвигуни потужністю 241 к.с. кожен, які живляться від акумулятора місткістю 91 кВт-год. Цього має бути достатньо, щоб подолати близько 480 км на одному заряді. Потужність зарядки становить 150 кВт. Непогано, але на ринку вже є й привабливіші варіанти.

Втім, Honda та Sony вірять в успіх свого проєкту. Вони розраховують на те, що поєднання інженерного досвіду Honda з технологічними ноу-хау Sony у сфері програмного забезпечення та розваг переконає клієнтів у їхній пропозиції.

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