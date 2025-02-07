З якими поширеними проблемами стикаються власники Honda

2018 Honda Accord. Фото: caranddriver.com

Автомобілі Honda відомі своєю надійністю, паливною ефективністю та доступністю. Втім, деякі власники Honda розчаровуються після покупки авто, що потрібно врахувати перед тим, як наважитися на його придбання.

Про шість характерних мінусів моделей Honda написав Motor Biscuit.

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Дорожній шум

Honda часто виготовляється з легких матеріалів для кращої економії палива. Це може відбуватися коштом звукоізоляції.

Матеріали салону

Компанія знижує витрати завдяки бюджетним матеріалам інтер’єру. У нижніх комплектаціях знайдете багато твердого пластику та базову оббивку.

Інформаційно-розважальна система

Старі моделі мали повільний, незграбний інтерфейс. Деякі новіші мають заплутане розташування або відсутні такі функції, як фізична ручка регулювання гучності.

Трансмісія

У багатьох моделях Honda використовуються варіатори (CVT). Вони допомагають покращити паливну ефективність, але деякі власники скаржаться на повільний розгін та гул при натисканні на газ. Довгострокова надійність також може викликати занепокоєння.

Якість фарби

Деякі власники повідомляють про передчасне вицвітання, лущення або відколи, особливо в моделях з початку 2000-х до середини 2010-х років.

Проблеми з оливою

Деякі двигуни Honda, особливо в моделях з турбонаддувом 1,5 л, мали проблеми з розрідженням оливи: Accord 2018-2021, Civic 2016-2021 та CR-V 2017-2021. Паливо змішується з моторною оливою, що може призвести до зносу двигуна та зниження його продуктивності.

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