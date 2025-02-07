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Главные недостатки автомобилей Honda

7 февраля 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
С какими распространенными проблемами сталкиваются владельцы Honda
2018 Honda Accord. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Автомобили Honda известны своей надежностью, топливной эффективностью и доступностью. Впрочем, некоторые владельцы Honda разочаровываются после покупки авто, что нужно учесть перед тем, как решиться на его приобретение.

О шести характерных минусах моделей Honda написал Motor Biscuit.

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  • Дорожный шум

Honda часто изготавливается из легких материалов для лучшей экономии топлива. Это может происходить за счет звукоизоляции.

  • Материалы салона

Компания снижает расходы благодаря бюджетным материалам интерьера. В нижних комплектациях найдете много твердого пластика и базовую обивку.

  • Информационно-развлекательная система

Старые модели имели медленный, неуклюжий интерфейс. Некоторые более новые имеют запутанное расположение или отсутствуют такие функции, как физическая ручка регулировки громкости.

  • Трансмиссия

Во многих моделях Honda используются вариаторы (CVT). Они помогают улучшить топливную эффективность, но некоторые владельцы жалуются на медленный разгон и гул при нажатии на газ. Долгосрочная надежность также может вызвать беспокойство.

  • Качество краски

Некоторые владельцы сообщают о преждевременном выцветании, шелушении или сколы, особенно в моделях с начала 2000-х до середины 2010-х годов.

  • Проблемы с маслом

Некоторые двигатели Honda, особенно в моделях с турбонаддувом 1,5 л, имели проблемы с разжижением масла: Accord 2018-2021, Civic 2016-2021 и CR-V 2017-2021. Топливо смешивается с моторным маслом, что может привести к износу двигателя и снижению его производительности.

Ранее эксперты назвали четыре доступные гибридные модели Honda для покупки в 2025 году. Также мы писали, почему воруют подушки безопасности из автомобилей Honda.

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