С какими распространенными проблемами сталкиваются владельцы Honda

2018 Honda Accord. Фото: caranddriver.com

Автомобили Honda известны своей надежностью, топливной эффективностью и доступностью. Впрочем, некоторые владельцы Honda разочаровываются после покупки авто, что нужно учесть перед тем, как решиться на его приобретение.

О шести характерных минусах моделей Honda написал Motor Biscuit.

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Дорожный шум

Honda часто изготавливается из легких материалов для лучшей экономии топлива. Это может происходить за счет звукоизоляции.

Материалы салона

Компания снижает расходы благодаря бюджетным материалам интерьера. В нижних комплектациях найдете много твердого пластика и базовую обивку.

Информационно-развлекательная система

Старые модели имели медленный, неуклюжий интерфейс. Некоторые более новые имеют запутанное расположение или отсутствуют такие функции, как физическая ручка регулировки громкости.

Трансмиссия

Во многих моделях Honda используются вариаторы (CVT). Они помогают улучшить топливную эффективность, но некоторые владельцы жалуются на медленный разгон и гул при нажатии на газ. Долгосрочная надежность также может вызвать беспокойство.

Качество краски

Некоторые владельцы сообщают о преждевременном выцветании, шелушении или сколы, особенно в моделях с начала 2000-х до середины 2010-х годов.

Проблемы с маслом

Некоторые двигатели Honda, особенно в моделях с турбонаддувом 1,5 л, имели проблемы с разжижением масла: Accord 2018-2021, Civic 2016-2021 и CR-V 2017-2021. Топливо смешивается с моторным маслом, что может привести к износу двигателя и снижению его производительности.

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