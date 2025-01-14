Три подержанные Honda, которые разочаруют — избегайте их

2018 Honda Accord. Фото: caranddriver.com

Японская компания Honda производит одни из лучших автомобилей в мире. Но, как и у любой компании на рынке, у нее случались крайне неудачные модели.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2018 Honda Accord

Фото: caranddriver.com

В целом Accord один из лучших автомобилей производителя. Впрочем, по данным Kelley Blue Book, владельцы модели 2018 года имеют высокие шансы на капитальный ремонт. Ведь машина неоднократно отзывалась, в частности из-за проблем с топливной системой. Также Accord 2018 года является одним из автомобилей Honda с высоким уровнем выхода из строя прокладки головки блока цилиндров.

2016 Honda Pilot

Фото: caranddriver.com

Один из лучших полноразмерных кроссоверов. Однако, это не касается Honda Pilot 2016 года, который имеет заметные проблемы с трансмиссией, двигателем и электрической системой. По данным Kelley Blue Book, эта модель потребует значительного ремонта.

2017 Honda CR-V

Фото: caranddriver.com

Одна из самых популярных моделей производителя — надежная и просторная. Впрочем, выпуск 2017 года имеет проблемы с электрической системой, с топливными форсунками и с усилителем руля. Опять же, Kelley Blue Book отмечает, существует высокая вероятность, что владельцам придется заплатить за капитальный ремонт.

Ранее эксперты назвали лучшие годы выпуска Honda Accord. Также мы писали о четырех доступных гибридных моделях Honda для покупки в 2025 году.