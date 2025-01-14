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Три найгірші вживані автомобілі Honda, яких слід уникати

14 січня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Три вживані Honda, які розчарують — уникайте їх
2018 Honda Accord. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Японська компанія Honda виробляє одні з найкращих автомобілів у світі. Але, як і в будь-якої компанії на ринку, у неї траплялися вкрай невдалі моделі.

Про це написав Motor Biscuit.

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2018 Honda Accord

2018 Honda Accord.
Фото: caranddriver.com

Загалом Accord один з найкращих автомобілів виробника. Втім, за даними Kelley Blue Book, власники моделі 2018 року мають високі шанси на капітальний ремонт. Адже машина неодноразово відкликалася, зокрема через проблеми з паливною системою. Також Accord 2018 року є одним з автомобілів Honda з високим рівнем виходу з ладу прокладки головки блоку циліндрів.

2016 Honda Pilot

2016 Honda Pilot.
Фото: caranddriver.com

Один з найкращих повнорозмірних кросоверів. Проте, це не стосується Honda Pilot 2016 року, який має помітні проблеми з трансмісією, двигуном та електричною системою. За даними Kelley Blue Book, ця модель потребуватиме значного ремонту.

2017 Honda CR-V

2017 Honda CR-V
Фото: caranddriver.com

Одна з найпопулярніших моделей виробника — надійна та простора. Втім, випуск 2017 року має проблеми з електричною системою, з паливними форсунками та з підсилювачем керма. Знову ж таки, Kelley Blue Book зазначає, що існує висока ймовірність, що власникам доведеться заплатити за капітальний ремонт.

Раніше експерти назвали найкращі роки випуску Honda Accord. Також ми писали про чотири доступні гібридні моделі Honda для купівлі у 2025 році.

ремонт авто проблеми автомобіль Honda

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21:26 Білецький пояснив, як служать бійці з гепатитом і ВІЛ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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