Электрокар Sony и Honda еще не вышел на рынок, а уже принес убытки

Почему новый электрокар Sony и Honda уже убыточен
Электромобиль Afeela, который разрабатывает совместное предприятие Sony Honda Mobility, еще не вышел на рынок, а компания уже сообщила об убытках в размере 362 000 000 долларов. Опыт японцев показывает, что даже для крупных корпораций выход на рынок роскошных электрокаров является очень сложным и затратным.
Об этом сообщил Autokult.
Удивительные убытки
Компания Sony Honda Mobility в течение 2024 года понесла операционные убытки в размере 143 000 000 долларов. Но по состоянию на сейчас эта сумма увеличилась более чем в два с половиной раза.
Дебют автомобиля запланирован на конец этого года, а его начальная цена составляет 89 900 долларов. Однако аналитики опасаются, что высокие затраты на исследования и разработки, интеграция передового программного обеспечения и дорогие прототипы могут усложнить окупаемость начальных инвестиций только путем продаж.
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Вера в будущее
Известно, что на борту нового электромобиля разместится до 40 лидаров, датчиков и камер, которые должны гарантировать безупречное функционирование систем поддержки и безопасности.
Afeela получила два электродвигателя мощностью 241 л.с. каждый, которые питаются от аккумулятора емкостью 91 кВт-ч. Этого должно быть достаточно, чтобы преодолеть около 480 км на одном заряде. Мощность зарядки составляет 150 кВт. Неплохо, но на рынке уже есть и более привлекательные варианты.
Впрочем, Honda и Sony верят в успех своего проекта. Они рассчитывают на то, что сочетание инженерного опыта Honda с технологическими ноу-хау Sony в области программного обеспечения и развлечений убедит клиентов в их предложении.
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