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Головна Авто Як електромобілі нищать великі нафтові компанії

Як електромобілі нищать великі нафтові компанії

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 07:30
Чому електрокари витісняють великі нафтові компанії
Заряджання електромобіля. Фото: freepik.com

Ухвалений днями "Великий прекрасний законопроєкт" адміністрації президента США Дональда Трампа скасував федеральні податкові пільги на програми чистої енергетики та електромобілі. Попри це експерти Bloomberg New Energy Finance (BNEF) переконані, що до 2030 року споживання нафти буде різко знижуватися, а продажі електромобілів навпаки зростатимуть завдяки новим та кращим моделям.

Про це повідомив InsideEVs.

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Витіснення нафти

За даними BNEF, навіть якщо уповільнення темпів зростання в США призведе до зменшення глобальних продажів електромобілів на 14 000 000 одиниць до 2030 року, ширший перехід до чистішої енергії продовжуватиметься по всьому світу.

Перший мільйон барелів щоденного використання пального для ДВЗ був витіснений у 2018 році завдяки впровадженню електромобілів. Знадобилося ще шість років, щоб витіснити наступний мільйон барелів.

Очікується, що до кінця десятиліття електромобілі витіснятимуть понад п'ять мільйонів барелів пального для ДВЗ на день.

За даними Управління енергетичної інформації США, у 2023 році США споживали близько 20 000 000 барелів нафти щодня. Якби політика чистої енергії зберігалася, це число могло б скоротитися ще швидше. Але сьогодні Європа та Китай випереджатимуть США з впровадження електромобілів.

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Прогнозоване зниження попиту на нафту означає, що провідні світові виробники палива тепер також думають про електромобілі.

У червні Chevron заявила про придбання 125 000 га землі в Техасі та Арканзасі для видобутку літію. British Petroleum швидко закуповує зарядне обладнання у Tesla та Alpitronic. А Shell Recharge, підрозділ нафтової компанії, вже інвестує в зарядні станції по всьому світу. Він відкрив свою найбільшу ЕЗС з 258 стійками швидкої зарядки у китайському Шеньчжені ще у 2023 році.

Глобальний імпульс для електромобілів та інших форм чистої енергії означає, що витіснення нафти продовжуватиме зростати, але вже без лідерства Америки.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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