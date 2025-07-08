Почему электрокары вытесняют крупные нефтяные компании

Зарядка электромобиля. Фото: freepik.com

Принятый на днях "Большой прекрасный законопроект" администрации президента США Дональда Трампа отменил федеральные налоговые льготы на программы чистой энергетики и электромобили. Несмотря на это эксперты Bloomberg New Energy Finance (BNEF) убеждены, что до 2030 года потребление нефти будет резко снижаться, а продажи электромобилей наоборот будут расти благодаря новым и лучшим моделям.

Об этом сообщил InsideEVs.

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По данным BNEF, даже если замедление темпов роста в США приведет к уменьшению глобальных продаж электромобилей на 14 000 000 единиц к 2030 году, широкий переход к более чистой энергии будет продолжаться по всему миру.

Первый миллион баррелей ежедневного использования топлива для ДВС был вытеснен в 2018 году благодаря внедрению электромобилей. Потребовалось еще шесть лет, чтобы вытеснить следующий миллион баррелей.

Ожидается, что к концу десятилетия электромобили будут вытеснять более пяти миллионов баррелей топлива для ДВС в день.

По данным Управления энергетической информации США, в 2023 году США потребляли около 20 000 000 баррелей нефти ежедневно. Если бы политика чистой энергии сохранялась, это число могло бы сократиться еще быстрее. Но сегодня Европа и Китай будут опережать США по внедрению электромобилей.

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Нефтяники меняют ориентацию

Прогнозируемое снижение спроса на нефть означает, что ведущие мировые производители топлива теперь также думают об электромобилях.

В июне Chevron заявила о приобретении 125 000 га земли в Техасе и Арканзасе для добычи лития. British Petroleum быстро закупает зарядное оборудование у Tesla и Alpitronic. А Shell Recharge, подразделение нефтяной компании, уже инвестирует в зарядные станции по всему миру. Оно открыло свою крупнейшую ЭЗС с 258 стойками быстрой зарядки в китайском Шэньчжэне еще в 2023 году.

Глобальный импульс для электромобилей и других форм чистой энергии означает, что вытеснение нефти будет продолжать расти, но уже без лидерства Америки.

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