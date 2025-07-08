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Главная Авто Вредит ли электромобилю быстрая зарядка

Вредит ли электромобилю быстрая зарядка

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 11:10
Как вредит электромобилю быстрая зарядка
На электрозарядной станции. Фото: freepik.com

Среди владельцев электромобилей распространено устойчивое убеждение, что регулярное использование быстрой зарядки вредит аккумулятору и ускоряет его деградацию. Впрочем, длительное и основательное исследование американской компании Recurrent показало несколько иные результаты.

Об этом написал Global Electric.

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Эксперты Recurrent в США осмотрели 13 059 электромобилей Tesla и опросили их владельцев. Часть автомобилей регулярно (более 70% случаев) заряжалась на коммерческих быстрых зарядных станциях, остальные — преимущественно дома (менее 30% быстрых зарядок).

Вплив способів зарядки на деградацію батареї електрокара.
Инфографика: globalelectric.com

Горизонтальная ось отражает время наблюдений, которое длилось почти девять лет. На вертикали синяя и оранжевая кривые показывают, насколько реальный (готовый к использованию) объем энергии в батареях отличается от теоретического.

На графике видно, что оранжевая кривая имеет много пиков, но почти полностью перекрывается синей кривой. Итак, разница между двумя режимами зарядки есть, но она незначительна и не растет со временем. Таким образом быстрая зарядка не имеет заметного влияния на состояние аккумуляторов электромобилей.

Tesla заявляет, что батареи ее электрокаров теряют 12% объема после 320 000 км пробега. Исследователи утверждают, что в реальных условиях аккумуляторы электромобилей производителя теряют емкость примерно с такой же скоростью, как и заявлено.

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Эксперты советуют выбирать тот способ зарядки, который лучше всего соответствует потребностям и графику владельца электромобиля. Быстрая является хорошим вариантом в условиях ограниченного времени, и, как утверждают эксперты, абсолютно безопасна для батареи.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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