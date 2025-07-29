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Главная Авто Почему электромобили стали чаще попадать на СТО

Почему электромобили стали чаще попадать на СТО

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 06:00
Владельцы электромобилей чаще обращаются на СТО: исследование
Электромобиль на зарядке. Фото: freepik.com

Несмотря на распространенное представление, что электрокары требуют меньше обслуживания, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), реальность оказывается сложнее. Исследование CDK Global показывает, что владельцы электромобилей чаще посещают дилерские центры для ремонта и дольше ждут его завершения.

Об этом написал Top Speed.

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Исследование CDK Global показало, что аж 85% владельцев электромобилей посетили сервисный центр в течение первого года владения своим транспортным средством. Это свидетельствует, что, хотя электрокары не обязательно ломаются в традиционном понимании, они постоянно нуждаются в настройке, в основном связанной с программным обеспечением.

Ситуация со временем ожидания на ремонт также ухудшилась. В 2024 году только 28% владельцев электромобилей смогли забрать свою машину из дилерского центра в тот же день, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 40%. Все больше владельцев ждут дополнительный день, а иногда и до трех дней. Выросло и количество запросов на мобильные услуги — с 14% до 19%.

Кроме того, владельцы электромобилей чаще обращаются в дилерский центр с одним и тем же вопросом: 52% респондентов (не владельцев Tesla) заявили, что им понадобилось два визита для решения одной проблемы, а 21% — от четырех до пяти визитов. При этом время, необходимое для обслуживания электрокара, было дольше, чем у их предыдущего бензинового автомобиля: на 23% для владельцев Tesla, на 34% для других марок.

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Несмотря на более частые и длительные визиты в сервисный центр, есть и положительные новости. Опрос владельцев электромобилей, проведенный в конце 2024 — начале 2025 годов, показал, что обслуживание электромобиля все еще стоит меньше, чем автомобиля с ДВС. Среди владельцев электрокаров, не являющихся Tesla, 53% подтвердили это, тогда как среди водителей Tesla — 41%.

Основные причины проблем кроются в повышенной технологичности и сложности современных электромобилей, нерешенных проблемах с программным обеспечением, выпускаемым автопроизводителями, иногда труднодоступных деталях, общем снижении качества современных авто и недостаточном опыте дилеров.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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