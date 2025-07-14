Какое значение имеет пробег при покупке подержанного электромобиля

Электромобили на трассе. Фото: roadandtrack.com

При покупке подержанного электромобиля показатель пробега имеет значение, но не так критично, как для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для электрокаров более важным фактором является состояние и деградация аккумулятора, которая не всегда прямо пропорциональна преодоленным километрам.

Электромобиль с относительно большим пробегом, но с хорошо сохраненной батареей, может быть лучшим вариантом, чем авто с меньшим пробегом, но с уставшим аккумулятором.

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В электромобилях значительно меньше движущихся деталей, чем в автомобилях с ДВС. Нет двигателя, трансмиссии, системы выхлопа и так далее. Это означает, что механический износ от пробега является меньшей проблемой для электрического транспорта.

Самый дорогой и важный компонент электромобиля — это аккумуляторная батарея. Ее состояние определяет общую стоимость эксплуатации.

Деградация аккумулятора зависит не только от пробега, но и от других факторов. Со временем, даже если автомобиль мало ездил, батарея деградирует из-за химических процессов. Также чем больше полных циклов зарядки/разрядки прошел аккумулятор, тем быстрее он изнашивается. Экстремальные температуры (как слишком высокие, так и очень низкие) негативно влияют на срок службы батареи.

Современные электромобили имеют системы жидкостного охлаждения/обогрева, что помогает поддерживать оптимальную температуру и значительно продлевает срок службы аккумулятора.

Старые модели, например, некоторые Nissan Leaf первого поколения без активного охлаждения, могут иметь значительно большую деградацию батареи при меньшем пробеге.

Большинство производителей предоставляют гарантию на аккумулятор, обычно 8 лет или 100 000-160 000 км пробега, с сохранением определенной емкости, например, не менее 70%. Если пробег близок к концу гарантии, это может быть поводом для беспокойства или торга.

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Что учесть при покупке

Самый важный показатель — состояние батареи (SOH, State of Health). Некоторые электромобили позволяют проверить это через бортовую систему или специальные диагностические инструменты. Если SOH ниже 80-85%, стоит быть осторожным.

Нужно проверить записи об обслуживании, особенно те, что касаются аккумулятора, зарядного устройства и электроники.

Новые модели имеют более совершенные системы управления батареей и терморегуляции, что делает их аккумуляторы более долговечными.

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