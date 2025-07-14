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Головна Авто Чи має значення пробіг при купівлі вживаного електромобіля

Чи має значення пробіг при купівлі вживаного електромобіля

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 20:40
Яке значення має пробіг при купівлі вживаного електромобіля
Електромобілі на трасі. Фото: roadandtrack.com

При купівлі вживаного електромобіля показник пробігу має значення, але не так критично, як для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Для електрокарів важливішим фактором є стан та деградація акумулятора, яка не завжди прямо пропорційна подоланим кілометрам.

Електромобіль з відносно великим пробігом, але з добре збереженою батареєю, може бути кращим варіантом, ніж авто з меншим пробігом, але з утомленим акумулятором.

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В електромобілях значно менше рухомих деталей, ніж в автомобілях з ДВЗ. Немає двигуна, трансмісії, системи вихлопу тощо. Це означає, що механічний знос від пробігу є меншою проблемою для електричного транспорту.

Найдорожчий і найважливіший компонент електромобіля — це акумуляторна батарея. Її стан визначає загальну вартість експлуатації.

Деградація акумулятора залежить не лише від пробігу, а й від інших факторів. З часом, навіть якщо автомобіль мало їздив, батарея деградує через хімічні процеси. Також чим більше повних циклів зарядки/розрядки пройшов акумулятор, тим швидше він зношується. Екстремальні температури (як надто високі, так й дуже низькі) негативно впливають на термін служби батареї.

Сучасні електромобілі мають системи рідинного охолодження/обігріву, що допомагає підтримувати оптимальну температуру та значно продовжує термін служби акумулятора.

Старіші моделі, наприклад, деякі Nissan Leaf першого покоління без активного охолодження, можуть мати значно більшу деградацію батареї при меншому пробігу.

Більшість виробників надають гарантію на акумулятор, зазвичай 8 років або 100 000-160 000 км пробігу, зі збереженням певної місткості, наприклад, не менш як 70%. Якщо пробіг близький до кінця гарантії, це може бути приводом для занепокоєння або торгу.

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Найважливіший показник — стан батареї (SOH, State of Health). Деякі електромобілі дозволяють перевірити це через бортову систему або спеціальні діагностичні інструменти. Якщо SOH нижче 80-85%, варто бути обережним.

Потрібно перевірити записи про обслуговування, особливо ті, що стосуються акумулятора, зарядного пристрою та електроніки.

Новіші моделі мають досконаліші системи управління батареєю та терморегуляції, що робить їх акумулятори довговічнішими.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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