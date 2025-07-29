Власники електромобілів частіше звертаються до СТО: дослідження

Електромобіль. Фото: freepik.com

Попри поширене уявлення, що електрокари потребують менше обслуговування, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), реальність виявляється складнішою. Дослідження CDK Global показує, що власники електромобілів частіше відвідують дилерські центри для ремонту та довше чекають на його завершення.

Про це написав Top Speed.

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Дослідження CDK Global виявило, що аж 85% власників електромобілів відвідали сервісний центр протягом першого року володіння своїм транспортним засобом. Це свідчить, що, хоча електрокари не обов'язково ламаються в традиційному розумінні, вони постійно потребують налаштування, здебільшого пов'язаного з програмним забезпеченням.

Ситуація з часом очікування на ремонт також погіршилася. У 2024 році лише 28% власників електромобілів змогли забрати свою машину з дилерського центру того ж дня, тоді як у 2023 році цей показник становив 40%. Все більше власників чекають додатковий день, а іноді й до трьох днів. Зросла й кількість запитів на мобільні послуги — з 14% до 19%.

Крім того, власники електромобілів частіше звертаються до дилерського центру з одним й тим же питанням: 52% респондентів (не власників Tesla) заявили, що їм знадобилося два візити для розвʼязання однієї проблеми, а 21% — від чотирьох до п'яти візитів. При цьому час, необхідний для обслуговування електрокара, був довшим, ніж у їхнього попереднього бензинового автомобіля: на 23% для власників Tesla, на 34% для інших марок.

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Довгострокова перевага

Попри частіші та триваліші візити до сервісного центру, є й позитивні новини. Опитування власників електромобілів, проведене наприкінці 2024 — початку 2025 років, показало, що обслуговування електрокара все ще коштує менше, ніж автомобіля з ДВЗ. Серед власників електромобілів, що не є Tesla, 53% підтвердили це, тоді як серед водіїв Tesla — 41%.

Основні причини проблем криються у підвищеній технологічності та складності сучасних електромобілів, нерозв'язаних проблемах з програмним забезпеченням, що випускається автовиробниками, іноді важкодоступних деталях, загальному зниженні якості сучасних авто та недостатньому досвіді дилерів.

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