Названі роки випуску Tesla Model Y, від яких варто триматися якнайдалі

2021 Tesla Model Y Фото: edmunds.com

Зі зростанням популярності Tesla постійно виникали проблеми з виробництвом та контролем якості — зазори в панелях, неправильно закріплені болти та нещільні з'єднання. Зараз такої великої проблеми вже немає, але на це варто звернути увагу, обираючи вживані Model Y, популярні в Україні.

Про це написав Car Buzz.

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За даними Укравтопром, у першому півріччі українці купили 30 800 вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Найбільш популярною моделлю стала Tesla Model Y — продано 2968 одиниць цього електромобіля. Це значно перевищує реалізацію Tesla Model 3, яка зайняла друге місце з 1722 одиницями.

Чи надійні автомобілі Tesla Model Y? Не зовсім. До силового блоку та до двигуна питань немає, але численні камери та датчики навколо кузова автомобіля бачать "фантомні" автомобілі, що призводить до ненавмисного гальмування та прискорення. Тому насамперед варто перевірити, яка версія програмного забезпечення встановлена на електромобілі.

Model Y 2021 року

Модель отримала рекордну кількість скарг — 929. Багато з них повʼязані з досить небезпечними інцидентами. Насамперед з "фантомним гальмуванням", коли автомобіль використовує помилкові показники бортового комп'ютера та різко гальмує. Дехто стикався з цим під час повністю автономного керування, а деякі помічали, що це відбувається й за нормальних умов водіння. Також було багато інцидентів з ненавмисним прискоренням, яке призводило до зіткнень.

У цьому модельному році було 21 відкликання, й багато з дефектів виправили програмним забезпеченням, але варто перевірити правильність закріплених болтів у тягах коліс та підвісці, а ще краще — триматися якнайдалі від моделі 2021 року.

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Model Y 2023 року

В цій моделі небезпечні проблеми виникали з системою запобігання зіткненням. Також були скарги на саморозбиття лобового скла на стоянках в спекотну погоду, що часто пов'язано з низькою якістю збірки. Деякі власники повідомляли про вихід з ладу склоочисників.

Model Y 2022 року

На модель було подано 732 скарги: збої в роботі камер, ненавмисне прискорення та гальмування на будь-якій швидкості, пряме зіткнення автомобіля з припаркованими транспортними засобами та відмова зупинятися.

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