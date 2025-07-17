Названы годы выпуска Tesla Model Y, от которых стоит держаться подальше

2021 Tesla Model Y Фото: edmunds.com

С ростом популярности Tesla постоянно возникали проблемы с производством и контролем качества — зазоры в панелях, неправильно закрепленные болты и неплотные соединения. Сейчас такой большой проблемы уже нет, но на это стоит обратить внимание, выбирая подержанные Model Y, популярные в Украине.

Об этом написал Car Buzz.

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По данным Укравтопром, в первом полугодии украинцы купили 30 800 подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Наиболее популярной моделью стала Tesla Model Y — продано 2968 единиц этого электромобиля. Это значительно превышает реализацию Tesla Model 3, которая заняла второе место с 1722 единицами.

Надежны ли автомобили Tesla Model Y? Не совсем. К силовому блоку и к двигателю вопросов нет, но многочисленные камеры и датчики вокруг кузова автомобиля видят "фантомные" автомобили, что приводит к непреднамеренному торможению и ускорению. Поэтому прежде всего стоит проверить, какая версия программного обеспечения установлена на электромобиле.

Model Y 2021 года

Модель получила рекордное количество жалоб — 929. Многие из них связаны с довольно опасными инцидентами. Прежде всего с "фантомным торможением", когда автомобиль использует ложные показатели бортового компьютера и резко тормозит. Некоторые сталкивались с этим во время полностью автономного управления, а кто-то замечал, что это происходит и при нормальных условиях вождения. Также было много инцидентов с непреднамеренным ускорением, которое приводило к столкновениям.

В этом модельном году был 21 отзыв, и многие из дефектов исправили программным обеспечением, но стоит проверить правильность закрепленных болтов в тягах колес и подвеске, а еще лучше — держаться подальше от модели 2021 года.

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Model Y 2023 года

В этой модели опасные проблемы возникали с системой предотвращения столкновений. Также были жалобы на саморазбитие лобового стекла на стоянках в жаркую погоду, что часто связано с низким качеством сборки. Некоторые владельцы сообщали о выходе из строя стеклоочистителей.

Model Y 2022 года

На модель было подано 732 жалобы: сбои в работе камер, непреднамеренное ускорение и торможение на любой скорости, прямое столкновение автомобиля с припаркованными транспортными средствами и отказ останавливаться.

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