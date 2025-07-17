Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Худшие годы выпуска популярной в Украине Tesla Model Y

Худшие годы выпуска популярной в Украине Tesla Model Y

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 17:30
Названы годы выпуска Tesla Model Y, от которых стоит держаться подальше
2021 Tesla Model Y Фото: edmunds.com

С ростом популярности Tesla постоянно возникали проблемы с производством и контролем качества — зазоры в панелях, неправильно закрепленные болты и неплотные соединения. Сейчас такой большой проблемы уже нет, но на это стоит обратить внимание, выбирая подержанные Model Y, популярные в Украине.

Об этом написал Car Buzz.

Реклама
Читайте также:

Импорт подержанных авто в Украину

По данным Укравтопром, в первом полугодии украинцы купили 30 800 подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Наиболее популярной моделью стала Tesla Model Y — продано 2968 единиц этого электромобиля. Это значительно превышает реализацию Tesla Model 3, которая заняла второе место с 1722 единицами.

Надежны ли автомобили Tesla Model Y? Не совсем. К силовому блоку и к двигателю вопросов нет, но многочисленные камеры и датчики вокруг кузова автомобиля видят "фантомные" автомобили, что приводит к непреднамеренному торможению и ускорению. Поэтому прежде всего стоит проверить, какая версия программного обеспечения установлена на электромобиле.

Model Y 2021 года

Модель получила рекордное количество жалоб — 929. Многие из них связаны с довольно опасными инцидентами. Прежде всего с "фантомным торможением", когда автомобиль использует ложные показатели бортового компьютера и резко тормозит. Некоторые сталкивались с этим во время полностью автономного управления, а кто-то замечал, что это происходит и при нормальных условиях вождения. Также было много инцидентов с непреднамеренным ускорением, которое приводило к столкновениям.

В этом модельном году был 21 отзыв, и многие из дефектов исправили программным обеспечением, но стоит проверить правильность закрепленных болтов в тягах колес и подвеске, а еще лучше — держаться подальше от модели 2021 года.

Также читайте:

Как Tesla впервые уступила Toyota

В десятке лучших авто 2025 года семь японцев и два американца

Model Y 2023 года

В этой модели опасные проблемы возникали с системой предотвращения столкновений. Также были жалобы на саморазбитие лобового стекла на стоянках в жаркую погоду, что часто связано с низким качеством сборки. Некоторые владельцы сообщали о выходе из строя стеклоочистителей.

Model Y 2022 года

На модель было подано 732 жалобы: сбои в работе камер, непреднамеренное ускорение и торможение на любой скорости, прямое столкновение автомобиля с припаркованными транспортными средствами и отказ останавливаться.

Также читайте:

Почему новые Tesla Model S и X сильно отстают от конкурентов

Сколько стоят автомобили Tesla прямо сейчас

рейтинг Tesla авто электрокары проблемы автомобиль електромобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации